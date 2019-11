Bewohner laden zur Kundgebung gegen Rechtsextremismus 

Bewohner des Hauses Goßlerstraße 17/17a veranstalten am Samstag ab 14 Uhr eine Kundgebung gegen Rechts. Dort war Anfang der Woche ein Feuer gelegt worden.

Der vermutliche Brandanschlag in der Nacht von Sonntag auf Montag an einem Haus in der Goßlerstraße, das vor allem von Studierenden der linken Szene bewohnt und von den Bewohnern Rechtsextremisten zugeschrieben wird, stößt auf öffentlichen Protest. Am Samstag wird es an dem Haus Goßlerstraße 17/17a eine Veranstaltung geben. Unter dem Titel „Für eine solidarische Nachbarschaft – Gemeinsam gegen rechte Gewalt in Göttingen und überall!“ ruft die Hausgemeinschaft von 14 bis 16 Uhr zu einer Kundgebung auf.

Das Feuer sei in einem Unterstand, in dem auch Möbel gelagert waren, mit einem Brandbeschleuniger gelegt worden. Hausbewohner hätten den Brand bemerkt und konnten das Feuer löschen, schildert Hausbewohner Luca Wolf das Geschehen. In der Nacht wurden ebenfalls an nahen Uni-Gebäuden auf dem zentralen Campus die Botschaft „Wir kommen“ und Hakenkreuz-Symbole und SS-Runen hinterlassen.

Luca Wolf: „Auch wenn es dieses Mal uns getroffen hat, richtet sich jeder ihre Angriffe gegen alle Menschen, die nicht in das Weltbild der Rechten passen“, deshalb habe man sich zu einer Kundgebung gegen Rechte Gewalt entschlossen. Die wird von der Wohnrauminitiative Göttingen und dem Bündnis gegen Rechts Göttingen unterstützt.

Die Polizei bestätigte den Vorfall und ermittelt in der Angelegenheit.

Im August hatten unbekannte Täter Hakenkreuze unter anderem auf den Gedenkstein für frühere Zwangsarbeiter der Göttinger Universitätsmedizin (UMG) gesprüht. tko