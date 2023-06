Nach Fund von Kokainlabor im Kreis Göttingen: Vier Männer werden angeklagt

Von: Heidi Niemann

Ein Beutel mit Kokain: Es wurde in einem professionellen Labor in der Gemeinde Gleichen extrahiert. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Nach dem Fund eines Drogenlabors erhebt das Landgericht Göttingen Anklage gegen vier Männer, darunter ein 38-Jähriger aus dem Kreis Göttingen.

Göttingen/Gleichen/Uder – Rund sechs Monate nach einer länderübergreifenden Drogen-Razzia, bei der im vergangenen Dezember ein professionelles Kokain-Labor ausgehoben wurde, kommt der Fall jetzt vor Gericht. Vier Männer im Alter zwischen 32 und 44 Jahren müssen sich ab dem 8. Juni vor dem Landgericht Göttingen verantworten.

Die Staatsanwaltschaft hat zwei von ihnen – einen 38-Jährigen aus der Gemeinde Gleichen (Kreis Göttingen) und einen 32-Jährigen aus Tambach-Dietharz (Kreis Gotha) – wegen gemeinschaftlichen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge angeklagt. Zwei aus Kolumbien stammende Mitangeklagte sollen dazu Beihilfe geleistet haben. Alle vier Männer sitzen derzeit in Untersuchungshaft.

Prozess beginnt: Wegen eines Drogenlabors stehen vier Männer vor dem Landgericht Göttingen

Die Staatsanwaltschaft wirft den beiden Hauptangeklagten vor, in einem Kellerraum im Gleichener Ortsteil Weißenborn ein professionell ausgestattetes Kokainlabor betrieben zu haben, um dort aus einem Gemisch von Kokain und Mineralstoffen das Kokain zu extrahieren.

Dieses hätten sie dann gewinnbringend verkaufen wollen. Am Tag der Razzia befanden sich in dem Kellerraum zehn Kugeln aufbereitetes Kokain mit einer Wirkstoffmenge von mehr als sechs Kilogramm.

Außerdem entdeckten die Fahnder dort weitere 200 Kilo von noch unverarbeitetem Gemisch, dieses habe eine Wirkstoffmenge von 19,5 Kilo enthalten.

Landeskriminalamt: Mehrere Dutzend Kokain hätten hergestellt werden können

Nach Einschätzung des niedersächsischen Landeskriminalamtes in Hannover (LKA) war das Labor so professionell ausgestattet, dass dort Kokain im großen Maßstab hätte gewonnen werden können. Theoretisch ließen sich mit den eingesetzten Laborgeräten und Reagenzien monatlich mehrere Dutzend Kilo Kokain herstellen, sagte damals LKA-Experte Christian Vidal.

Die Fahnder hatten damals auch mehrere Objekte in Thüringen durchsucht. Dabei hatten sie in einer Lagerhalle in Uder (Landkreis Eichsfeld) insgesamt mehr als 200 Tonnen eines Kalkgemischs entdeckt.

Angehörige des Technischen Hilfswerks transportierten die Mineralien in eine Liegenschaft der Polizei, wo sie anschließend von Experten auf ihre Inhaltsstoffe hin untersucht wurden. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fanden sich bei den entnommenen Stichproben keine Kokain-Anhaftungen. (Heidi Niemann)