Nacht der Filmmusik: Krieg der Sterne in Lokhalle

Göttingen – Mit viel Applaus und Pfiffen der Begeisterung feierten mehr als 2300 Zuhörer das Göttinger Symphonie Orchester (GSO) mit ihrem Dirigenten Nicholas Milton in der komplett ausverkauften Lokhalle: Auf dem Programm stand die Nacht der Filmmusik unter dem Titel „Heroes – Helden“.

Die Stücke aus berühmten Filmen wie Krieg der Sterne, Das Boot, Rocky und vielen anderen mehr machten dem neuen Dirigenten des GSO und seinen Musikern offensichtlich jede Menge Spaß, jedenfalls dirigierte er die Stücke mit vollem Körpereinsatz und einem immer wieder strahlend aufblitzenden Lachen: Lebensfreude pur, mit der der Australier und sein Orchester die Herzen der Zuschauer im Nu eroberten.

Großen Anteil an der gelungenen Show hatte Moderator Juri Tetzlaff, der gekonnt mit kleinen Geschichten Blitzlichter auf die Entstehungsgeschichten der Filmmelodien warf und so immer wieder für Schmunzeln oder einen Aha-Effekt sorgte. So berichtete er beispielsweise, dass Indiana Jones alias Harrison Ford nur eine Schwäche hat: Seine Angst vor Giftschlangen oder dass es in dem legendären Sandalen-Film „Ben Hur“ 325 Sprechrollen und 50 000 Statisten gegeben hat. Juri Tetzlaff machte wett, dass auf der Leinwand hoch über dem Orchester keine Einspieler mit Szenen aus den jeweiligen Filmen liefen, sondern nur Symbolstreifen.

+ Bekannte Filmfigur: Darth Vader aus Krieg der Sterne mit Kristin und Lars Laufer. © Hans-Peter Niesen So gab es beim Boot nur wirbelnde Gischt zu sehen und nicht die unter Höchstspannung stehende, verängstigte U-Bootbesatzung, deren Gesichter durch die spannungsgeladene Musik eine zusätzliche Dramatik erhalten.

Dafür konnten die Besucher in der Pause Begegnungen mit „Mandalorianern“, Twi’leks, Darth Vader und anderen Figuren aus der Krieg der Sterne genießen, für die sich Fans extra in ihre aufwendigen Kostüme gestürzt hatten – eine gern genutzte Gelegenheit für Selfies. Am Ende des Konzerts zogen die Figuren auch vor die Bühne und sorgten so noch einmal für einen Hingucker.

Und noch eine kleine Kritik: Dass Sponsoren genannt werden wollen, weil sie mit ihrem Engagement die Produktion solcher aufwendigen Veranstaltungen erst möglich machen, ist verständlich. Doch es schießt über das Ziel hinaus, dass im Konzert ungeniert Werbung für Ausbildungsplätze im Unternehmen gemacht wird. Im Fernsehen kann man wenigstens wegzappen, wenn es nervt.