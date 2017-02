Nächtliche Göttinger Razzien: Polizei verhindert geplanten Anschlag 

Göttingen. Mit der Festnahme zweier radikalen Salafisten hat die Polizei in Göttingen einen konkret bevorstehenden Terror-Anschlag verhindert.

Die zwei polizeibekannten Gefährder waren seit längerem in der Salafisten-Szene, länder- und bundesweit aktiv. Sie hatten nach den Ermittlungen der Polizei einen Anschlag vorbereitet. In welcher Form, das sei nicht bekannt, vermutlich aber so "wie in der vergangenen Zeit Anschläge in Deutschland und Europa verübt worden sind", sagte der Polizeipräsident der Polizeidirektion Göttingen, Uwe Lührig. "Sie hätten diesen jederzeit ausführen können."

Bei den Durchsuchungen in der Nacht zum Donnerstag wurden umgebaute Waffen, Gaspistolen und eine Machete sowie scharfe Munition gefunden. "Die Gefahrenlage war eindeutig", sagte Lührig. "Es ging darum Gefahren von den Bürgern in Göttingen und darüberhinaus abzuwenden", ergänzte der Einsatzleiter Bernd Wiesendorf, der auch sagte, dass die Pläne für einen Anschlag nicht ausschließlich auf Göttingen bezogen gewesen sind.

Der Einsatz, an dem 450 Einsatzkräfte, auch aus Sonderkommandos, beteiligt waren, der zwölf Objekte, elf Wohnungen und einen Geschäftsraum betraf, sei eine Woche vorbereitet worden. Lührig und Wiesendorf zeigten sich besonders erfreut darüber, dass alles geheim blieb und bei dem Einsatz keine Verletzten zu verzeichnen waren, "lediglich Türen zu Wohnungen wurden beschädigt".

Die Terrorverdächtigen haben den Ermittlungen zufolge bisher keine Kampferfahrungen in den Krisengebieten in Irak oder Syrien gesammelt. Erste Erkenntnisse habe man am 11. März 2016 bei einer Durchsuchung in Göttingen bekommen. Die "Gefährder" seien stetig beobachtet worden. Im Ausland und Kampfgebieten seien sie nicht gewesen, wohl aber in anderen Hotspots der Salafistenszene wie Hildesheim. "Es bestand ein reger Kontakt", sagte Volker Warnecke auf Anfrage unserer Zeitung.

Zuletzt hätten sich die Anschlagspläne verdichtet und ein schnelles Handeln sei notwendig gewesen - aus Gründen der Gefahrenabwehr. In der Nacht seien das Spezialeinsatzkommando, mobile Einsatzkommandos, die Bereitschaftspolizei und Sprengstoffspürhunde im Einsatz gewesen. "Wir waren uns bewusst, dass die polizeilichen Maßnahmen mit einem hohen Risiko auch für die Einsatzkräfte verbunden waren", sagte Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig.

Auch Kasseler Wohnung durchsucht

Auch eine Kasseler Wohnung ist in der vergangenen Nacht durchsucht worden. Wo genau im Stadtgebiet die Durchsuchung stattfand, wollten die Ermittler nicht sagen. Dort wurde jedoch keiner der Gefährder festgenommen; vielmehr ging es um das Umfeld der in Göttingen Festgenommenen aus der salafistischen Szene. Auch Kasseler Einsatzkräfte waren bei den Razzien beteiligt, insgesamt etwa zehn Beamte, wie Bernd Wiesendorf sagte. Beschlagnahmt wurden in Kassel keine Waffen, wohl aber Kommunikationsmittel und andere Dinge.

Was im Einzelnen passiert ist

Die sogenannten gefahrenabwehrenden Maßnahmen konzentrierten sich auf die radikal-islamistische Szene in Göttingen. Neben den elf Objekten in Göttingen stand bei dem nächtlichen Großeinsatz ein weiteres im Bereich Nordhessen im Mittelpunkt der Durchsuchungen.

Bei den beiden als Gefährder eingestuften Personen handelt es sich um einen 27-jährigen algerischen Staatsangehörigen sowie einen 23-jährigen nigerianischen Staatsangehörigen. Beide Personen lebten als Ausländer mit ihren Familien in Göttingen und arbeiteten "sporadisch", wie Volker Warnecke von der Polizei sagte. Sie sind seit einem längeren Zeitraum Bestandteil der salafistischen Szene in Göttingen. Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius (SPD) bewertete den Einsatz als "sehr wichtigen Schlag gegen die Szene". Trotzdem werde "uns der Kampf gegen diese dynamische Szene weiterhin viel abverlangen". Man werde weiter an klugen und entschlossenen Maßnahmen arbeiten, um dem Terror das Wasser abzugraben und den Staat zu schützen.

Frau wurde durch Schreie aufgeweckt

Sicher ist nach Recherchen unserer Zeitung, dass Durchsuchungen im südlichen Göttingen, im Stadtteil Geismar stattfanden. Im Elisabeth-Heimpel-Weg, der im Quartier Zietenterrassen liegt, wurden Wohnungen in drei Blöcken einer Wohnanlage durchsucht. In der Sackgasse fuhren um 5 Uhr zahlreiche Polizeifahrzeuge auf, Beamte drangen in das Gebäude ein. Die junge Frau wurde durch Schreie und laute Geräusche aufgeschreckt. Bewohner aus dem Haus wurden per Zuruf durch die Polizisten aufgefordert sofort wieder in ihre Wohnungen zu gehen, wie eine Anwohnerin schildert, die in ihrer Wohnung blieb. Am Donnerstagvormittag war von dem Einsatz nicht mehr viel zu sehen. Nur: Tischler reparierten die wohl durch die Polizei mit Gewalt aufgebrochenen Eingangstüren.

Wachsende Salafistenszene

Im vergangenen Jahr ist Niedersachsen ein Hotspot für Ermittler und Verfassungsschutz in Sachen radikaler Salafismus geworden. Ein Rückblick auf die Ereignisse.

Ein Hinweis auf eine vermutlich stärkere Aktivität in der Göttinger Salafistenszene lieferte Anfang des Jahres auch eine Maßnahme der niedersächsischen Polizei: Die Staatschutzstellen Göttingen und Hildesheim wurden personell aufgestockt. Damit reagierte die Polizeidirektion Göttingen laut Präsident Uwe Lührig auf die "wachsenden Herausforderungen durch Islamisten". Göttingen und Hildesheim sind sogenannte Hotspots der Szene, aus der auch radikale Salafisten in Krisengebiete wie Syrien ausgereist sind, vermutlich, um zu kämpfen. Die Polizei habe deshalb reagiert und den betroffenen Staatschutzkommissariaten mehr Personal zugewiesen. So seien auch weitere Ermittlungsgruppen für "offene und verdeckte polizeiliche Maßnahmen" eingesetzt worden. "Das Aufgabenspektrum der Polizei hat durch die aktuellen Herausforderungen wie durch internationalen Terrorismus eine neue Dimension erlangt", so Lührig. Zum Umfeld in Göttingen wollten die Beamten keine klaren Angaben machen. Es gäbe aber vermutlich vier bis fünf Gefährder. "Wenn man sieht, wie viele Wohnungen durchsucht wurden, dann wird klar, wie groß die engere Unterstützerszene in Göttingen in etwa ist", sagte Bernd Wiesendorf. Eine Moschee sei nicht durchsucht worden.

Karte: Hier wurden Wohnungen durchsucht

