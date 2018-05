Eine Ärztin ist die neue Miss Göttingen

Göttingen. Die neue Miss Göttingen heißt Naima Diesner (28). Sie ist Assistenzärztin für Plastische, Rekonstruktive und Ästhetische Chirurgie in einem Göttinger Krankenhaus.

Am Samstagabend siegte sie in der Diskothek Savoy mit 280 Punkten. Die letzte richtige Wahl zur Miss Göttingen gab es 2010.

Auf den zweiten Platz kam Lisa Mümmler aus Einbeck (240 Punkte), gefolgt von Jana Nickel aus Bad Vilbel bei Frankfurt am Main auf Rang drei mit 180 Punkten. Insgesamt nahmen 13 junge Frauen zwischen 19 und 28 Jahren an der Wahl teil. In zwei Durchgängen mussten sich die Damen den Blicken des Publikums und der siebenköpfigen Jury stellen, die auch die Siegerinnen wählte. Zunächst fand ein Durchgang in Abendmode und ein kurzes Laufsteg-Interview statt, im zweiten Durchgang trugen die Miss-Anwärterinnen Bademoden.

Gewinnern war Gänseliesel

Diesner ist – anders als viele andere Teilnehmerinnen – gebürtige Göttingerin und wohnt in der Südstadt. Dass sie ihrer Stadt treu ist, zeigte sie bereits vor zehn Jahren: 2008 gewann sie die Wahl zum Göttinger Gänseliesel. Noch am Samstag in den Vormittagsstunden hat die begeisterte und erfolgreiche Radsportlerin an einem Radrennen der diesjährigen Bundesliga-Saison in Sachsen teilgenommen.

Die Besucher waren sich nicht einig, welche Kandidatin die hübscheste ist. Nancy aus Göttingen fand die Nummer 3 (Bella Otyakovsky aus Kiel) total chic „Die hat ein tolles Gesicht und eine tolle Figur.“ Ihre Freundin Katrin hat die Nummer 13 (Lisa Mümmler) als Favoritin ausgewählt. Wladi Daroszewski hingegen konnte sich nicht zwischen Nummer 2 (Sylvia Hamacher aus Hannover), Nummer 13 und der späteren Gewinnerin Naima Diesner entscheiden.

Erscheinungsbild

Jury-Mitglied Karen Schütz hatte bei ihrer Wahl besonderen Wert auf das persönliche Erscheinungsbild sowie Sympathie und Ausstrahlung der Teilnehmerinnen geachtet. „Es waren viele hübsche Mädels dabei“, sagt sie.

Naima Diesner darf als Gewinnern im Januar 2019 an der Wahl zur Miss Niedersachsen in Hannover teilnehmen und könnte sich dort zur Teilnahme an der Miss Germany-Wahl qualifizieren. Apropos Miss Germany: Im Savoy war am Samstag auch die Miss Germany von 2016, Lena Bröder, anwesend. Sie wurde 1989 in Göttingen geboren und übernahm mit Rudi Köhlke die Moderation der Wahl.

Miss-Anwärterinnen müssen die deutsche Staatsangehörigkeit haben, das Alter darf nicht unter 18 und nicht über 29 liegen. Außerdem dürfen keine Oben-Ohne- oder Nacktaufnahmen der jungen Damen existieren.