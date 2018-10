Naturschützer rufen zur Vogelbeobachtung auf

Göttingen/Emden. Der niedersächsische Naturschutzbund hat dazu aufgerufen, an diesem Wochenende, 6. und 7. Oktober, landesweit die Zugvögel zu beobachten.

Das „EuroBirdwatch“-Wochenende sei der Startschuss für zahlreiche Veranstaltungen in Niedersachsen rund um den Vogelzug, teilte der Nabu am Montag in Hannover mit. Der lange und trockene Sommer in diesem Jahr habe das Verhalten der Tiere verändert. Viele von ihnen seien bereits im Frühjahr etwa drei Wochen früher aus ihren Winterquartieren zurückgekehrt als noch vor 40 Jahren. Andere Arten verzögerten ihre Abzugszeiten im Herbst. Immer öfter flögen Rotmilane oder Graugänse nicht mehr bis in den Mittelmeerraum oder an die Atlantikküste.

Der Klimawandel habe Auswirkungen auf die Zugvögel, weil sie auf intakte Verhältnisse gleich an mehreren Orten der Welt angewiesen seien, hieß es. Kraniche und nordische Gänse ließen sich jedoch an ihren Rast- und Sammelplätzen noch beobachten. Vor allem die Gänse seien in beeindruckend großen Schwärmen an der niedersächsischen Nordseeküste zu sehen. Das Wattenmeer sei europaweit das bedeutendste Rastgebiet für Vögel.

Dem Nabu zufolge verlassen jedes Jahr mehr als 200 Millionen Zugvögel ihre Brutgebiete in Deutschland, um in Südeuropa oder Afrika zu überwintern. Hinzu kämen etwa 300 Millionen Zugvögel, die auf ihrem Weg durch Deutschland fliegen oder schon hier ihr Winterquartier erreichten.

Thema Wattenmeer

Das „EuroBirdwatch“-Wochenende sei nur der Beginn zahlreicher Veranstaltungen rund um den Vogelzug an der niedersächsischen Küste, hieß es. Allein der Nationalpark Niedersächsisches Wattenmeer habe vom 13. bis 21. Oktober rund 300 Einzelveranstaltungen zu den zehnten Zugvogeltagen geplant. Das Wattenmeer sei Dreh- und Angelpunkt der ostatlantischen Zugroute, die die arktischen Brutgebiete mit den west- und südafrikanischen Winterquartieren vieler Watvögel verbinde. (mit epd)

www.nabu.de/birdwatch