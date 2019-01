Naturschutzbünde in Niedersachsen rufen wieder zur Vogelzählung im Winter auf

Die Naturschutzbünde Nabu und Naju Niedersachsen rufen zur neuen „Stunde der Wintervögel“ auf. Von Freitag bis Sonntag, 4. bis 6. Januar, können alle Interessierten eine Stunde lang die Vögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen und im Anschluss dem Nabu melden.

Die Ergebnisse der bundesweiten Mitmachaktion von Nabu und dem bayerischen Partner Landesbund für Vogelschutz (LBV) werden mit Spannung erwartet: Noch ist offen, wie sich das Jahr 2018 sowohl aufgrund der Dürre als auch als sogenanntes Mastjahr auf die Vogelwelt ausgewirkt hat. Je mehr Meldungen abgegeben werden, desto genauer wird das Bild.

Reich gedeckter Tisch

Die Dürre mag einigen Vögel zu schaffen gemacht haben, doch durch den warmen Sommer trugen wilde Bäume und Sträucher 2018 auch besonders viele Früchte. „Die Wintervögel finden also einen reich gedeckten Tisch vor. Wenn es, wie schon in den vergangenen Jahren, ein milder Winter wird, ist das eine gute Voraussetzung, dass Kurzstreckenzieher wie Rotkehlchen und Star bei uns häufig im heimischen Garten zu beobachten sind“, sagt Matthias Freter, Pressereferent des Nabu Niedersachsen. „Sollte es jedoch einen frühen Wintereinbruch mit viel Schnee in Skandinavien geben, können wir mit vielen Erlenzeisigen und Birkenzeisigen rechnen, die von dort zu uns kommen.“

Meldung bis 15. Januar

Die „Stunde der Wintervögel“ ist Deutschlands größte wissenschaftliche Mitmachaktion und findet zum neunten Mal statt. „Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist“, erklärt Matthias Freter das Prozedere. Die Beobachtungen können unter www.stundederwintervoegel.de bis zum 15. Januar gemeldet werden. Zudem ist am 5. und 6. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer 0800 / 1157-115 geschaltet.

Keine Qualifikation nötig

Das pure Interesse und die Freude an der Vogelwelt reichen laut Nabu zur Teilnahme aus, eine besondere Qualifikation für die Wintervogelzählung sei nicht nötig. Bei der großen Vogelzählung im Januar 2018 beteiligten sich in Niedersachsen mehr als 14 570 Menschen. Es gingen Meldungen aus über 9700 Gärten ein. Der Haussperling ergatterte damals den Spitzenplatz als häufigster Wintervogel in Niedersachsens Gärten, Kohlmeise und Blaumeise folgten auf Platz zwei und drei. Nun erhoffen sich Nabu und Naju auch im Jahr 2019 wieder eine rege Beteiligung. „Denn je größer die Teilnehmerzahl ist, desto wertvoller und aussagekräftiger werden die Ergebnisse“, so Matthias Freter.

Training im Netz

Um sich auf die Zählung vorbereiten zu können, bietet der Naturschutzbund erstmals ein eigenes Lernprogramm für die „Stunde der Wintervögel“ an. Mit dem kostenlosen E-Learning-Tool „erfährt man spielerisch alles über 15 häufige Vögel, die im Winter in unseren Gärten zu finden sind“, teilte der Nabu mit. Unter www.vogeltrainer.de kann man sich ab sofort fit machen.

Zählen in der Schule

Während der „Schulstunde der Wintervögel“ vom 7. bis 11. Januar werden auch alle jungen Vogelfreunde eingeladen, im Park, auf dem Schulhof und im Garten eine Stunde lang Vögel zu zählen und mehr über sie zu erfahren. Dafür bietet die Naju auf www.naju.de/SdW Zählkarten, ein Poster und ein Wintervogel-Quiz für Kindergruppen und Schulklassen an. Bei fünf Aktionen lernen sie Vögel und ihre Anpassungsstrategien an die kalte Jahreszeit kennen. Die Zählergebnisse der Kinder fließen ebenfalls in die Nabu-Auswertung ein.