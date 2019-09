Drei kurzweilige Stunden mit der Musikszene Deutschland in der Lokhalle

Göttingen - 25000 kamen zum NDR-2-Soundcheck-Festival nach Göttingen - 6000 zum Finale am Samstag in die Lokhalle bei "Musikszene Deutschland".

Beim großen Finale „Musikszene Deutschland“ des NDR 2-Soundcheck-Festivals herrschte tolle Stimmung in der mit etwa 6000 Menschen gefüllten Lokhalle. Sechs Sängerinnen und Sänger – mehr oder weniger bekannt – standen auf der riesigen Bühne.

Benne

+ Überraschte: Benne in der Lokhalle. Foto: Harald Kuhl

Wer zuvor noch nie etwas von dem Singer-Songwriter Benne gehört hat, der ist spätestens seit seinem Auftritt von ihm überzeugt. Obwohl seine Songs dem ein oder anderen nicht bekannt waren, überzeugte er mit seinem Auftritt und erntete starken Applaus und Jubel. Benne wirkt zunächst unscheinbar und schüchtern, begeistert aber mit seiner durchdringenden Stimme und gefühlvollen Gitarrensounds.

Millé

Als junger absoluter Newcomer rockt der verschmitzte Millé die Bühne. Charmant ist er, ein Power-Tanz-Paket und sympathisch beim Flirt mit den Fans ebenfalls. Lautes Gekreische von der jungen Damenwelt kommt als Echo zurück. Die Musik geht in die Beine. Kurzum: Millé heizt ein – der gesamte Saal ist so von Beginn an bei ihm. Mit seiner Debüt-Single „All Good“ startet der Künstler durch. In der Lokhalle kommt er damit jedenfalls schon einmal an.

+ Mitreißend: Millé – charmant und dynamisch. Foto: Harald Kuhl

Jeanette Biedermann

Von Jeanette Biedermann hat man schon lange nichts mehr gehört. Stimmlich ist die 39-Jährige noch gut drauf, auch mit der professionell zusammengestellten Band harmoniert die Sängerin prima. Mit dem Publikum muss sie erst einmal etwas warm werden, die Zuhörer sind bei den ihren Liedern anfangs nicht richtig dabei. Der freundliche Applaus kommt aber. Mit ihrem letzten Song „Besser mit dir“ kriegt Jeanette aber noch die Kurve. Der Song passt, wird zudem von der Band druckvoll gespielt.

Michael Schulte

+ Authentisch: Mit guter Stimme und starker Band in der Göttinger Lokhalle – Michael Schulte. Foto: Harald Kuhl

Was für eine Show! Was für eine Stimme! Das Publikum tanzt, kreischt, lacht, ist gerührt und ergriffen – filmt per Handy. Michael Schulte und die Musiker seiner Band vereinen all das in ihrem – leider – viel zu kurzen Auftritt. Die Fans sind textsicher, so bei „Back to the Start“. Bei seinem letzten Song, „You let me walk alone“, leuchten tausende kleine Lämpchen im Saal – ein Sternenmeer im Industriedenkmal. Als die Fans den Song auch noch alleine zu Ende singen dürfen, sind viele ergriffen. Der bodenständig-authentische Michael Schulte holt das Publikum von der ersten Sekunde an ab und zieht es bis zu diesem Schluss in seinen Bann. Mehrfach betont er, dass er immer schon darauf gehofft hatte, zu diesem Konzert vom NDR eingeladen zu werden. „Super, jetzt bin ich hier.“

Lena

Lena legt mit ihrer Band, ihren Backgroundsängerinnen und ihren Tänzerinnen eine große, durchchoreografierte Show hin. Jede Bewegung sitzt – dazu auch jeder Ton. Schon bevor sie auf die Bühne kommt und als sie angesagt wird, herrscht großer Jubel. Einige kreischen, andere rufen ihren Namen und halten Schilder hoch. Wie wichtig Lena die Nähe zu den Fans ist, zeigt sie, als sie im Publikum Selfies macht – und ihre Wasserflasche verschenkt. Lena spielt Stücke von ihrem neuen Album „Only Love L“. Als aber überraschenderweise ihr Durchbruchsong „Satellite“ in einer frischen, tanzbaren Version erklingt, rasten die Zuhörer aus. Selbst in der hinteren Ecke der Lokhalle wird getanzt. Lena war stark. Und sie wird noch einmal zu sehen sein, während des dreistündigen, technisch exzellent aufbereiteten Finales.

+ Powerfrau: Jeanette Biedermann beim Soundcheck-Finale in der Lokhalle. Foto: Harald Kuhl

Nico Santos

Kreischalarm! Nico Santos d betritt die Bühne. Und schnell zeigt sich, dass der 25-Jährige kein Mann der großen Worte ist, sondern ein Mann der Musik-Taten. Die Musik reißt mit. Seine Energie überträgt sich sofort auf das Publikum. Immer wieder animiert er die Fans zum Mitsingen, Mitklatschen und Mittanzen. Die Leute ziehen mit – vom ersten Song an. Die Fans vorne in den ersten Reihen werden besonders belohnt: Santos taucht in die Menge ein, singt aus der Mitte. Die Freude, gern geäußert in Form von Kreischen, ist groß.

+ Machte Stimmung: Nico Santor holte sich später noch Lena auf die Bühne der Lokhalle. Foto: Harald Kuhl

Als für die letzten beiden Songs „Better“ und „Rooftop“ wieder die Lena mit auf der Bühne steht, sind die Fans aus dem Häuschen– mit ihren Stars singen sie gemeinsam die letzten beiden Stücke eines wunderbaren Pop-Musik-Konzertes in der immer wieder beeindruckenden Lokhalle. (jes/tko)