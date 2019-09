NDR-2-Soundcheck-Festival Göttingen: Eine Stunde Rock-Party mit „The Faim“

Das NDR-2-Soundcheck-Festival bietet Newcomern die Chance, vor einem großen Publikum zu spielen und zu Überaschen - so wie "The Faim" aus Australien.

Göttingen - Rockbands von Downunder sind vor allem für eines bekannt: dass sie meist abliefern, ehrliche Arbeit und sie sind bekannt für echte „Rock-Shouter“, Frontmänner mit Power in der Tradition von Jimmy Barnes. „The Faim“ eilte spätestens seit ihrer Frühjahrs-Europa-Tournee der Ruf einer starken Live-Band voraus.

Die etwa 900 Besucher in Halle 2 gingen so erwartungsvoll, aber ohne überhöhte Ansprüche ins Konzert am Freitag um 23 Uhr. Nach Song 1 – Saints of the Sinners – ist klar: Das mit diesen „Aussies“geht heute kompromisslos nach vorne – Rock pur.

Ehrlicher Rock beim NDR-2-Soundcheck-Festival mit The Faim

Zwei der Vier machen seit der High-School-Zeit in Perth zusammen Musik, Sänger Josh Raven und Stephen Beerkens (Bass und Keyboards). Aktuell dabei sind Gitarrist Sam Tye und Schlagzeuger Linden Marissen – alle auch zu passendem mehrstimmigen Gesang in der Lage. So geht es also in „Halle 2“ gleich gnadenlos nach vorne – die Jungs harmonieren hervorragend, liefern ehrlichen Rock.

+ Starker „Shouter“: Josh Raven, Sänger von „The Faim“ beim NDR-2-Soundcheck-Festival in Göttingen. © Harald Kuhl

Und die Besucher ziehen voll mit. Die Band stellt ihr erstes Album „State of Mind“ vor – dabei natürlich die mittlerweile auch auf YouTube stark geklickten Hits „Summer is a Curse“, „Fire“ und „Humans“. Viele in der Halle sind vor allem beim – natürliche – letzten und bärenstarken Songs des Konzerts, „Summer is A Curse“, textsicher am Start.

The Faim bringen die Zuschauer in Bewegung

Der Party keinen Abbruch tut übrigens das Quentchen mehr Platz für jeden im Vergleich zur ausverkauften Halle: So fällt das Bewegen leicht – und regungslos das Faim-Konzert hinzunehmen, dazu gehört schon eine Menge Passivität, die wenige an den Tag legen. Für die Bewegung sorgen Power-Drummer Linden Marissen und Bassist Stephen Beerkens, der nebenbei auch noch in die Taste des Keyboards hämmert.

Was der hoch aufgeschossene Sänger Josh Raven drauf hat, zeigt er bei den harten Stücken wie „My Heart Needs To Breathe“ und dem zunächst sparsam instrumentalisierten „A Million Stars“.

Stark, keine Frage und expressiv in Bewegungen und Habitus – so lieben es die Fotografen. Dazu mal keine schwarze Kleidung vor schwarzem Hintergrund, sondern ein zartgelber (!) Overall – kurzärmelig. Sähe auch auf der Ski-Piste richtig vollretro aus. Über Geschmack lässt sich bekanntlich streiten.

Aber egal: The Faim räumen ab und untermauern den eigenen Ruf und jener australischen Bands, die diesen mit aufgebaut haben. Hat Spaß gemacht. Und die Nähe von „The Faim“ im Namen zu „Fame“ – Ruhm – dürfte bald ein schlüssiges Miteinander ergeben. Weiter so!