NDR-2-Soundcheck-Festival: Neben der S-Arena ensteht eine Musik-Arena

Aufbau läuft: Diesmal wird ie Open-Air-Bühne „City-Stage“ beim NDR- 2-Soundcheck-Festival auf dem Schützenplatz stehen. Beginn ist am Donnerstag. Foto: Thomas Kopietz

Göttingen - Bald geht es los, das Mega-Musikereignis für Göttingen NDR-2-Soundcheck. Die Vorbereitungen wie auf dem Schützenplatz sind sichtbar.

Göttingen ist ab nächsten Donnerstag, 12. September, mit dem NDR-2-Soundcheck-Festival wieder das Zentrum für neue Pop- und Rockmusik in Deutschland – neben Baden-Baden, wo zeitliche das Partner-Festival läuft. In der Uni-Stadt ist schon viel zu sehen: Werbetürme, Plakate und Aufbauarbeiten neben der S-Arena.

Der Aufbau auf dem Schützenplatz, der in diesem Jahr wegen der Sanierung der Stadthalle das Herz des Festivals ist, ist am Freitag gestartet. Zunächst wird ein Zelt gebaut, dann die Freiluftarena samt Bühnenteile, die bereits am Samstag verbaut werden sollen.

Die Installation der Licht- und Tontechnik erfolgt am Mittwoch. Allein 63 Scheinwerfer werden an der Bühne angebracht.

Mit einer Fläche von 25 mal 16 Metern bietet die „NDR 2 City Stage“ laut Veranstalter „optimalen Raum für die dort stattfindenden Band-Konzerte, Künstlerinterviews und Spontanauftritte..

Mindestens drei Live-Acts können hier täglich von Donnerstag, 12. September, bis Sonnabend, 14. September, erlebt werden – kostenlos für die Zuschauer. Hinzu kommen Interviews und Unplugged-Gigs der Künstler, die im Rahmen des Festivals in der benachbarten „Halle 2“, wo sonst die Basketballstars der BG Göttingen trainieren, und im Deutschen Theater (DT) auftreten.

Per Videowand werden die beiden bereits ausverkauften Konzerte von Johannes Oerding und Lewis Capaldi sowie das große Festival-Finale „NDR 2 Musikszene Deutschland“ auf der City Stage live übertragen.

Am Donnerstag und Freitag öffnet das Veranstaltungsgelände jeweils um 17.30 Uhr, am Sonnabend um 14.30 Uhr. An den Eingängen kommt es zu Sicherheitskontrollen. Nicht erlaubt ist die Mitnahme von Taschen, die größer als DIN A4 sind, Film- und Foto-Ausrüstungen inklusive Selfiesticks, Tritten oder ähnlichen Erhöhungen, Regenschirmen mit Spitzen, jede Form von Hieb-, Stich- oder Schusswaffen, Deos, Haarsprays und sonstigen sperrigen Gegenständen.

18 internationale und nationale Acts holt NDR 2 nach Göttingen. Hinzu kommen weitere sechs nationale Künstler, die im Line-Up des Festival-Finales in der Lokhalle stehen. Für die Konzerte von Christopher, Dermot Kennedy, Sam Fender, The Faim, Dean Lewis und Declan J Donovan sowie für das Finale sind noch Tickets im Vorverkauf erhältlich. Die Shows von Johannes Oerding, Freya Ridings und Lewis Capaldi sind ausverkauft. (tko)