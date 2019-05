NDR 2-Soundcheck: Johannes Oerding eröffnet Göttinger Musik-Festival

Das NDR 2 Soundcheck-Festival muss ohne die Göttinger Stadthalle auskommen: Deshalb gibt es neue Standorte für die Bühnen. Johannes Oerding wird das Festival eröffnen.

Außerdem stehen die ersten Stars für das Musikereignis von Donnerstag bis Samstag, 12. bis 14. September, fest.

Bühne Schützenplatz

Zentraler Anlaufpunkt für die Fans der Senkrechtstarter der deutschen Musikszene ist diesmal der Bereich rund um den Schützenplatz. Dort wird nach Angaben der Veranstalter ein komplett neues Festivalgelände entstehen.

Die City-Bühne zieht vom Albani-Platz auf den Schützenplatz um. Auf der Open-Air-Bühne können die Fans einzelne ausverkaufte Konzerte mitverfolgen und dort einzelne Live-Auftritte erleben.

Halle 2 und Deutsches Theater

In der angrenzenden Halle 2 sowie im Deutschen Theater (DT) gibt es diesmal insgesamt neun Konzerte. Die Halle 2 ist das aktuelle Trainingszentrum der BG Göttingen, das aufwendig in eine Konzerthalle umgestaltet wird.

Das große Finale mit den Künstlern der „Musikszene Deutschland“ steigt schließlich am Samstag, 14. September, um 21 Uhr in der Lokhalle.

Soundcheck-City

Göttingens Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler sagt zu dem Musik-Ereignis: „Ich freue mich sehr, dass trotz der Umstände der Sanierungen Göttingen auch 2019 zur ‚Soundcheck-City‘ wird. Die einzelnen Konzerte und das große Finale in der Lokhalle gehören für viele Göttinger zu den spektakulärsten Events des Jahres.

Um den Musikfans den Weg zu den neuen Veranstaltungsorten zu erleichtern, wird es etwa einen Shuttle-Service von der City zum Schützenplatz geben.“

Johannes Oerding

Das Festival wird am Donnerstag, 12. September, um 19 Uhr von einem Wahl-Hamburger in Halle 2 eröffnet. „Mit Johannes Oerding bereitet einer der erfolgreichsten deutschen Künstler den Boden für die Newcomer des Jahres.

Seine aktuelle Single ,An Guten Tagen’ nehmen wir mal als Motto für unser Event, denn wir gehen – trotz umfangreicher Herausforderungen durch die Sanierung der Stadthalle – positiv gestimmt in das Festival-Wochenende“, sagt Torsten Engel, der Programmchef von NDR 2. Der 37-jährige Künstler will sich in Göttingen von einer poppigen Seite präsentieren.

The Faim

Aus Australien kommt die Gruppe „The Faim“ nach Göttingen. Mit ihrer Single „Summer I A Curse“ und einer Tour durch Europa arbeiten sie an ihrem internationalen Durchbruch.

+ The Faim: Die Jungs aus Australien arbeiten an ihrem internationalen Durchbruch. © Jonathan Weiner/nh

Die Jungs aus Down Under treten am Freitag, 13. September, um 23 Uhr in Halle 2 auf.

Lewis Capaldi

Weiterhin wird Lewis Capaldi dabei sein. Er eroberte mit seiner Single „Someone You Loved“ im vergangenen Jahr Platz eins der britischen Hitparade.

+ Lewis Capaldi: Er eroberte im vergangenen Jahr Platz eins der britischen Charts. © Alexandra Gavillet/nh

Das Video zu dem Hit hatte bislang etwa 20 Millionen Aufrufe auf YouTube.

Vorverkauf

Der Vorverkauf für das Festival hat im Internet auf www.ndrticketshop.de bereits begonnen. Tickets für die Einzelkonzerte kosten 21,05 Euro zuzüglich Gebühren. Karten für das Abschlusskonzert „Musikszene Deutschland“ in der Lokhalle sind für 32,65 Euro zuzüglich Gebühren zu haben.