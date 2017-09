Starker Auftakt: Wenn der Clueso in Göttingen freidreht

Kommt jetzt! Clueso mit achtköpfiger Band beim Auftakt-Konzert zum NDR-2-Soundcheck-Festival in der Göttinger Stadthalle am Donnerstagaben. Foto: Kuhl

Göttingen. Konzert eins an Tag eins - Donnerstag - des NDR2-Soundcheck-Festivals 2017: Clueso groovt die ausverkauft Stadthalle.

Vor einem Jahr hatte Bosse mit einem fulminanten Konzert die marode Stadthalle für den Abriss vorbereitet. So weit kam es diesmal zum Auftakt des NDR-2-Soundcheck-Festivals nicht. Aber: Clueso lieferte ein überzeugendes Konzert ab.

Drei Songs braucht der Erfurter Ex-Rapper, um sich mit seiner acht(!)köpfigen Band voll reinzuspielen. Mit dem besser abgemixten Sound holt er dann beginnend mit „Neuanfang“ („Jetzt alle, neu anfangen!“) vom jüngsten, von Kritikern gelobten und Fans auf Eins gehobenen Album, und „Chicago“ (einer der besten Clueso-Songs!) starke Stücke raus. Prima gepusht und auf den Punkt gespielt von Schlagzeug und den drei Bläsern mit Trompete, Posaune und Sax-Solo. Sofort ist die ausverkaufte Stadthalle da, das Publikum dankbar.

Thomas Brückner, so heißt der Clueso, muss ja auch gemocht werden, der Normalo, aber ein smarter. Schlicht gekleidet: blaue Jacke, weißes Shirt, Jeans. Beste Sicht auf ihn und die frischen, jungen Musiker haben die Premiumplätze auf der Empore, die aber sitzen müssen. Und die ganz vorne, wo die meist weiblichen Fans stehen, logo, und tanzen, während oben höchstens die Finger wippen. Das bleibt aber nicht lange so.

„Wenn du liebst“ folgt. Auch einer der stärkeren Songs von Clueso, der nun in seinem Element ist, die Band ebenso, die scheinbar losgeslassen werden muss. Die Bläser und der Drumer machen Druck, die Bassistin treibt. Und Clueso rappt! Ja, das kann er, das sind seine Wurzeln. Und er findet schnell den Groove dazu. So trifft Clueso den Nerv: Der Rundum-Blick zeigt wippende Köpfe, tanzende Beine. Langeweile gibt´s nicht. Erst Recht nicht bei: „Anderssein“, obwohl das zur getreckten Langversion wird. Top dabei wieder eine Rap-Strecke und Bläser-Dampf. Ein großer Konzert-Moment.

Clueso, der nicht aussieht wie 37, ist kein Faselmeister, seine Ansagen sind knapp. Aber er will wissen, wo die Leute herkommen: Halbe-Halbe aus GÖ und dem Rest der Republik. Und aus Ferna. Liegt gleich um die Ecke im Eichsfeld. Der Erfurter aber weiß nicht wo das ist. „Google doch mal“, rät Reihe 1.

Macht Spaß dieser Clueso, der dann die Jacke auszieht und ein schlicht-weißes, durchschwitztes (!) Shirt zeigt, was Reihe eins freut. Rechtzeitig zu „Cello“. Vorab noch eine Geschichte über Ikone und Kumpel Udo L.: „Für Udo ist der rote Teppich ein Genuss.“ Soll heißen, für Clueso nicht so. Aber: Bühnenpräsenz hat er dank Talent und Natürlichkeit dennoch. Dann „Cello“ – und dabei lässt er den „Ferna-Makel“ nicht auf sich sitzen: „Heute wohnst Du in Ferna!“, singt er. Lacher, Jubel.

„Gewinner“ ist ein intensives Dankeschön an die Halle, von der er sich nach gut einer Stunde mit dem großartig-funky-groovenden „Freidrehen“ verabschiedet. Freigedreht hat auch die Band. Schade, es hätte sich länger drehen dürfen beim Soundcheck-Auftakt mit Clueso. So bleibt die Stadthalle stehen. Macht nix: Sie soll ja auch gar nicht mehr abgerissen werden.