Netzwerk für Trauerbegleitung besteht seit 20 Jahren

Mit einem Festakt erinnert das Netz Trauerbegleitung in Südniedersachsen an diesem Wochenende an sein 20-jähriges Bestehen.

Der Zusammenschluss werde am Sonnabend mit einer Andacht mit Superintendent Friedrich Selter von 14.30 bis 17.30 Uhr in der Göttinger Kreuzkirche, Immanuel-Kant-Straße 46, gefeiert. Außerdem sollen nach Angaben der Initiatoren dabei verschiedene Angebote vorgestellt werden. Betroffene berichteten über ihre Erfahrungen in den verschiedenen Gruppen. Eine der ersten Trauergruppenleiterinnen in Südniedersachsen, Christine Stockstrom, werde einen Vortrag halten, hieß es.

Auch der Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr in der Kreuzkirche greife das Thema "Begleitung in dunklen Zeiten" auf. Im Laufe der Jahre hätten sich Trauergruppen je nach Bedarf entwickelt und spezialisiert. So gebe es den sogenannten Regenbogenkreis für Angehörige von früh verstorbenen Kindern, Trauergruppen für Männer oder Beratungsangebote für Angehörige von Suizidopfern.

Im Jahr 1999 schlossen sich Trauergruppen zu einem Netz, getragen vom evangelischen Kirchenkreis Göttingen und dem Hospizdienst Leine-Solling, zusammen. Das Netzwerk ermögliche den vielfach ehrenamtlich Tätigen eine professionellere Basis, hieß es.

Seitdem könnten sich unter anderem Hausärzte, Krankenkasse und Trauernde über alle Angebote informieren. (mit epd)

trauerbegleitung.wir-e.de