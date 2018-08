Neue Ausstellung im Göttinger Kreishaus: Wirtschaftswunder in der Uni-Stadt

Göttingen. Schwarz-Weiß-Fotos, historische Möbel und der Schattenriss von des legendären Komikers Heinz Ehrhardt gehören unter anderem zu den Hinguckern der Ausstellung „Die 50er und 60er Jahre in Göttingen“, die jetzt im Göttinger Kreishaus an der Reinhäuser Landstraße eröffnet wurde.

Das Besondere: Die sehenswerte Ausstellung wurde nicht von Historikern recherchiert und konzipiert sondern von einer Teilnehmergruppe der arbeitsmarktbezogenen Maßnahme „ProZukunft“ der kreiseigenen Gesellschaft für Arbeits- und Berufsförderung Südniedersachsen (GAB). Der Gruppe gehören Langzeitarbeitslose an, die durch persönliche Aktivierung, Stabilisierung und Förderung von überfachlichen Kompetenzen an den Arbeitsmarkt herangeführt und wenn möglich integriert werden.

„Die Gruppe hat sich das Thema selbst gewählt“, sagte GAB-Projektleiterin Dr. Imke Weichert. „Je nach Möglichkeit haben sie Material gesammelt über Mode, Wohnen in Göttingen, Autos, die Studentenbewegung und Göttingen als Filmstadt.“ Die Filmstadt wurde unter anderen am Schattenriss des Schauspielers Heinz Ehrhardt in der Rolle des verkehrsregelnden Polizisten Eberhard Dobermann im Film „Natürlich die Autofahrer“ festgemacht, der im Jahr 1959 in der Uni-Stadt entstand.

Die Ausstellung gibt einen unterhaltsamen Einblick in die Zeit der Wirtschaftswunderjahre, mit vielen Namen, an die sich ältere Göttinger wahrscheinlich gerne erinnern werden, so zum Beispiel C. Grotefend, der in Göttingen die Brause Coca-Cola vertrieb.

Passend zum Thema gab es bei der Eröffnung Musik von der Band „WagonWheels“ und Häppchen vom berühmten Käseigel, beliebter Bestandteil eines Buffets in dieser Zeit.

Die Ausstellung ist bis Freitag, 10. August, im Foyer des Kreishauses in Göttingen zu sehen – montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 16.30 Uhr und freitags von 8 Uhr bis 12 Uhr. (zhp)