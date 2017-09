Neue Forschungen bei Bernstein Konferenz in Göttingen 

Göttingen. Wie fällt das Gehirn Entscheidungen und wie können Computer bei der Behandlung neurologischer Erkrankungen helfen? Mit solchen Fragen beschäftigt sich die Bernstein Konferenz, die vom 12. bis 15. September in Göttingen stattfindet.

Ausrichter ist das Bernstein Zentrum Göttingen, eines von insgesamt sechs Forschungszentren in Deutschland, die sich mit computerbasierten Neurowissenschaften beschäftigen. Rund 400 internationale Wissenschaftler werden nach Göttingen kommen. „Es ist die größte Konferenz zu diesem relativ jungen Forschungsgebiet in Europa“, sagt der Hauptorganisator und Leiter des Göttinger Bernstein Zentrums, Professor Fred Wolf.

Die Wissenschaftler nutzen mathematische Modelle und Computersimulationen, um die Funktionsweise des Gehirns zu untersuchen, zu verstehen und dadurch zu entschlüsseln. Auch wenn diese Forschungen vornehmlich theoretisch angelegt sind, lassen sich damit in Zukunft voraussichtlich wichtige medizinische Fortschritte erzielen. Computerbasierte Neurowissenschaften spielen nicht nur bei der Entwicklung intelligenter Prothesen oder künstlicher Intelligenz eine zentrale Rolle. Auch die Diagnostik von neurologischen Erkrankungen lasse sich damit verbessern, sagt Wolf.

Ein Forschungsgebiet, das in jüngster Zeit besonders viel Aufmerksamkeit erregt hat, sind Gehirn-Computer Schnittstellen. Solche „Brain-Computer Interfaces“ sollen es ermöglichen, Informationen zwischen dem Gehirn und Maschinen auszutauschen.

Einer der Pioniere auf diesem Gebiet, der Tübinger Wissenschaftler Professor Niels Birbaumer, wird in einem öffentlichen Vortrag seine jüngsten Fortschritte bei der Überwindung des so genannten „Locked-in-Syndroms“ erläutern. Menschen mit Locked-in-Syndrom sind zwar bei Bewusstsein, aber fast vollständig gelähmt und können sich weder sprachlich noch durch Bewegungen verständlich machen. Sie können alles hören und verstehen, sich aber nicht mitteilen. Birbaumer gelang es kürzlich mithilfe einer speziellen Kopfhaube, dass vier vollständig gelähmte Patienten, die nicht einmal mehr die Augen bewegen konnten, wieder kommunizieren konnten. Über Gehirn-Computer-Schnittstellen konnten sie auf Fragen, die ihnen gestellt wurden, mit „Ja“ und „Nein“ antworten.

Gehirn-Maschine-Verbindung

Der allgemein verständliche Vortrag zum Thema „Gehirn-Maschine-Verbindungen: Wem nutzen sie?“ findet am Mittwoch, 13. September, um 20 Uhr in der Alten Mensa am Wilhelmsplatz statt. Birnbaumer werde auch ethische Aspekte diskutieren, kündigte Wolf an. Wenn man mit Hilfe einer Maschine die Gedanken anderer Menschen lesen könne, werfe dies grundlegende ethische Probleme auf. (pid)

Hintergrund

Anlässlich der Konferenz wird Regisseur und Autor Benjamin Heisenberg, Enkel des Physik-Nobelpreisträgers Werner Heisenberg, seinen preisgekrönten Spielfilm „Schläfer“ vorstellen. Der Film lief 2005 bei den Internationalen Filmfestspielen in Cannes und wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als bestes Filmkunstwerk, das im Bereich von Wissenschaft und Technik spielt. Die Vorführung findet am Dienstag, 12. September, um 19 Uhr im Hörsaal des Deutschen Primatenzentrums in Anwesenheit von Benjamin Heisenberg statt. Die anschließende Diskussion moderieren die Göttinger Wissenschaftler Julia Fischer und Fred Wolf.