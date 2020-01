Neue Führung für die Göttinger Netz-Ermittler

Acht Jahre lang hat Oliver Knabe eine besondere Polizeieinheit geleitet: Im Dezember 2011 wurde in Göttingen eine Abteilung eingerichtet, die sich ausschließlich mit Ermittlungen im Bereich der digitalen Welt befasst und nahm damit bei der Bekämpfung der Internet-Kriminalität eine landesweite Vorreiterrolle ein.

Die Spezialermittler verbuchten viel beachtete Erfolge. Um die Internet-Kriminalität noch wirkungsvoller bekämpfen zu können, wurde im Herbst 2016 die „Task Force Cybercrime/Digitale Spuren“ installiert. Der langjährige Chef der „digitalen Spürhunde“ in Göttingen hat nun eine neue Aufgabe: Seit Dezember leitet der 50-Jährige den Kriminalermittlungsdienst in Duderstadt.

Aufstiegschancen

Warum geht ein Ermittler mit einer derartigen Spezial-Expertise zu einer Polizeidienststelle, wo es vor allem um „analoge“ Delikte wie Körperverletzungen und Einbrüche geht? „Für mich ist das ein weiterer Karriereschritt“, sagt Knabe. Da es bei der Task Force in absehbarer Zeit keine Beförderungsmöglichkeit für ihn gegeben hätte, habe er sich auf eine höher dotierte Stelle beworben. Auch die Ungewissheit über die künftige Struktur der als Pilotprojekt konzipierten Task Force habe eine Rolle gespielt. Ursprünglich sollte die Pilotphase der insgesamt zwölf Cybercrime-Spezialeinheiten in Niedersachsen nur bis Ende 2017 dauern. Danach wurden die Ermittler im Unklaren gelassen, wie es weitergehen sollte.

Die Göttinger Task Force werde auch im neuen Jahr in der bisherigen Struktur erhalten bleiben, sagt der Leiter des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion (PI) Göttingen, Thomas Breyer. Es sei wichtig, auch in Zukunft in der PI eine Gruppe zu haben, „die sich explizit um Cybercrime“ kümmere und über die entsprechende Expertise verfüge.

Gefragte Software

Mit ihrem Spezialwissen konnten die 24 Mitarbeiter der Göttinger Task Force diversen in der Anonymität des Internets agierenden Tätern auf die Schliche kommen und die oft bandenmäßig organisierten Strukturen von Cyber-Betrügern aufdecken, die zumeist einen enorm hohen Schaden anrichten. Die digitalen Fahnder haben auch eine Software entwickelt, die der Polizei schnellere Ermittlungen gegen eine spezielle Form des Internet-Betruges ermöglicht. Die von der Göttinger Task Force ausgetüftelte Software namens „Gofer“ wird in zehn Bundesländern eingesetzt, auch in der Schweiz und in der Slowakei haben Fahnder Interesse angemeldet. Mit ihrer Neuentwicklung waren die Cybercrime-Spezialisten für den Göttinger Innovationspreis 2019 nominiert.

Neue Leitung

Künftig werden die zwei Leitungsfunktionen, die Oliver Knabe in Personalunion innehatte, aufgeteilt: Task-Force-Leiterin ist jetzt Petra Graser. Sie hat früher im Bereich der organisierten Kriminalität ermittelt und gehört seit mehreren Jahren zu dem Spezialteam. Die Leitung der Ermittlergruppe hat Jörg Gottschalk übernommen.

Auch in einer anderen Abteilung der Task Force – zu ihr gehören neben den polizeilichen Ermittlern auch eine Datenverarbeitungsgruppe, eine Analysestelle sowie drei IT-Spezialisten – gibt es einen Wechsel: Einer der Informatiker arbeitet künftig im Bundeskriminalamt. „Wir wollen diese Stelle schnellstmöglich nachbesetzen“, sagt ZKD-Leiter Thomas Breyer.