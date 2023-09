Neue Gebäude fürs Grenzdurchgangslager Friedland

Von: Per Schröter

Grenzdurchgangslager Friedland im Landkreis Göttingen: Auf dem Gelände werden neue Gebäude errichtet, die die Versorgung von ankommenden und dort in der Landesaufnahmebehörde vorübergehend lebenden Menschen verbessern. © Per Schröter

Seit 1945 kommen Heimkehrer, Geflüchtete und Asylsuchende im Grenzdurchgangslager Friedland an. Das wird modernisiert.

Friedland – Das Land Niedersachsen investiert im Grenzdurchgangslager (GDL) Friedland (Landkreis Göttingen) aktuell mehr als 13 Millionen Millionen Euro in den Bau neuer Gebäude zur Unterbringung von Geflüchteten.

Bei einem Besuch des Lagers machte sich Daniela Behrens, die niedersächsische Ministerin für Inneres und Sport, einen Eindruck von dem Bauvorhaben und sprach überdies mit Vertretern der örtlichen Hilfsorganisationen, Bundesbehörden sowie des Museums Friedland.

Lager Friedland: Bei Unterbringung mit der Zeit gehen

„Wir müssen auch bei der Unterbringung von geflüchteten Menschen mit der Zeit gehen“, sagte LAB-Präsident Klaus Dierker. Friedland sei der älteste Standort der Landesaufnahmebehörde und somit seien inzwischen auch einige Gebäude in die Jahre gekommen. „In Kooperation mit dem Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften wurden deshalb in den vergangenen Jahren Standards des Landes für die Unterbringung von Geflüchteten definiert“, so Dierker. Diese Standards würden stetig überprüft und weiterentwickelt, so dass bei der Unterbringung die individuelle Situation der Bewohner besser berücksichtigt werden könne.

Drei Unterkünfte werden im Lager Friedland gebaut

Gebaut werden aktuell drei Unterkunftsgebäude mit jeweils zwei Etagen mit einer Kapazität von je 96 bis 150 Geflüchteten. Die Investitionskosten der Gebäude, die bis Ende des Jahres fertig gestellt werden sollen, belaufen sich auf insgesamt rund 10 Millionen Euro. 3,378 Millionen Euro wurden außerdem in den Bau eines neuen Multifunktionsgebäudes investiert. In dem eingeschossigen Bau mit einer Nutzfläche von 531 Quadratmetern werden eine Feuerwache und eine Wäscherei untergebracht.

Innenministerin Behrens sieht humanitäre Verpflichtung, Menschen zu helfen

„Es bleibt unsere humanitäre Verpflichtung, Schutzberechtigten einen sicheren Weg nach Deutschland zu ermöglichen, ihnen Schutz zu gewähren und sie willkommen zu heißen“, betonte Daniela Behrens. Dabei stünden die Kommunen und die LAB vor großen Herausforderungen.

„Die Belastung ist hoch und deshalb setze ich mich weiterhin für eine faire Lastenverteilung zwischen Bund, Ländern und Kommunen ein“, sagte Behrens. Die „hervorragende Zusammenarbeit“ der Akteure hier vor Ort mache in Friedland deutlich, dass die Aufnahme von geflüchteten Menschen nicht nur eine staatliche, sondern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist.

„Das Grenzdurchgangslager in Friedland ist ein Ort von besonderer historischer Bedeutung und wohl wie kein zweiter Ort in Deutschland eng mit der bundesdeutschen Geschichte verknüpft“, betonte Daniela Behrens.

Seit 1945 sind Millionen Menschen in Friedland angekommen

Tatsächlich sind seit der Gründung der Einrichtung 1945 Millionen von Menschen über Friedland nach Deutschland gekommen. Seit 2011 hat das GDL auch die Zuständigkeit für die Aufnahme von Asylsuchenden. Darüber hinaus ist es die bundesweit einzige Aufnahmestelle für ankommende Spätaussiedlerinnen und Spätaussiedler. Aktuell sind rund 375 Personen im Grenzdurchgangslager Friedland untergebracht. (Per Schröter)

Intensiver Austausch: Innenministerin Daniela Behrens (SPD) besuchte das Grenzdurchgangslager Friedland und sprach mit Landesaufnahmebehörde-Präsident Klaus Dierker. © Per Schröter