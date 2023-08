Neue Innenstadtwache in Göttingen für mehr Sicherheit

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Gemeinsam für mehr Sicherheit in der City: In der Innenstadtwache arbeiten Mitarbeiter der Polizei und des Stadtordnungsdienstes Seite an Seite. Von dort aus starten sie auch zu gemeinsamen Streifen. © Hubert Jelinek

Polizei und Stadtordnungsdienst arbeiten gemeinsam in einer Wache: Diese besondere Kooperation gibt es in der Göttinger Innenstadt.

Göttingen – In Niedersachsen ist diese Kooperation vermutlich einzigartig: In Göttingen arbeiten Polizei und Stadtordnungsdienst in der Wache in der Innenstadt unter einem Dach.

Dort, im Stumpfebiel 7, ganz in der Nähe der Stadtbibliothek am Innenstadtring, wollen Stadt und Polizei für alle Nutzer der Innenstadt sowie Gäste als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. Beide Seiten hoffen auf regen Zuspruch und viele Besucher.

Kernzeiten der Wache

Der Wache ist montags bis freitags von 9 bis 15 Uhr sowie samstags von 10 bis 16 Uhr immer besetzt – mit mindestens zwei Polizeibeamten und zwei Mitarbeitern des Stadtordnungsdienstes. Außerhalb dieser Kernzeiten kann die Polizei auch unter Tel. 0551/491-2115 oder über die Notrufnummer 110 jederzeit erreicht werden.

Wir wissen, die Polizei ist an unserer Seite.

Außerdem wollen beide Seiten insbesondere vor Ort Präsenz zeigen, wenn viel in der Innenstadt los ist – zum Beispiel bei Musik- und Kulturveranstaltungen sowie bei Tagen der offenen Tür. In der Wache und in der Öffentlichkeit stehen die Beamten und Stadt-Mitarbeiter für Gespräche zur Verfügung. „Verstöße werden aber auch geahndet“, macht Polizeioberrat Thomas Reuter, Leiter des Sachbereichs Einsatz bei der Polizeiinspektion Göttingen, deutlich.

Gemeinsame Streifen von Polizei und Stadtordnungsdienst

Von der Wache am Stumpfebiel 7 starten die Teams zu gemeinsamen Streifen durch die Innenstadt. Diese gemeinsamen Touren haben sich schon seit Jahren bewährt. Bei Ordnungswidrigkeiten, zum Beispiel Parkverstößen, ist dann der städtische Mitarbeiter zuständig. Sollte es um Straftaten gehen, so greift der Polizeibeamten ein – je nachdem.

Ansprechende Räume: Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (links) dankte allen Beteiligten für die Realisierung des besonderen Projekts. © Hubert Jelinek

Die Sicherheitspartnerschaft zwischen Uni-Stadt und Polizei, die erst im Herbst vergangenen Jahres neu abgeschlossen wurde, wird mit der Innenstadtwache noch mehr mit Leben erfüllt.

Alte Innenstadtwache war für Menschen mit Handicap nicht gut erreichen

Die neue Einrichtung ersetzt eine kleine Wache, die ab Mitte der 1980er-Jahre in der Innenstadt in der Nähe des Alten Rathauses bestand und im Frühjahr geschlossen wurde. Sie war für Menschen mit Handicap nur schwer erreichbar und im öffentlichen Straßenbild kaum sichtbar.

Eigentlich sollte zu diesem Zeitpunkt bereits die Eröffnung der gemeinsamen Wache im Stumpfebiel erfolgen, aber der Umbau der Räume, in denen zuvor eine Bank untergebracht war, hatte sich hingezogen. Als Mieter tritt übrigens die Polizei auf. Die Stadt Göttingen beteiligt sich anteilig an den Mietkosten.

Voll ausgestattete Arbeitsplätze

Für die Polizei stehen fünf voll ausgestattete Arbeitsplätze zur Verfügung, für die Mitarbeiter des Stadtordnungsdienstes zwei – auf insgesamt 140 Quadratmetern Nutzfläche. Außerdem wurde beim Umbau der Räume an das Thema Sicherheit gedacht. So besteht der Eingangsbereich aus einer Art Schleuse.

Göttingens Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (SPD) lobte die gute enge Kooperation zwischen der Stadtverwaltung und der Polizei in der Uni-Stadt. Dies zeige sich immer wieder bei verschiedenen Anlässen – zum Beispiel bei den Bombenentschärfungen oder bei Hausbesetzungen: „Wir wissen, die Polizei ist an unserer Seite.“ (Bernd Schlegel)