Neue Inszenierung: Theater mit Bügelbrett und Sitzsack

Göttingen. „Zukunft für immer“ heißt es derzeit im ThOP. Theater thematisiert Theater: Drei alternde Schauspielerinnen erzählen. Eine große Herausforderung für das Team des Universitätstheaters.

Drei Schauspielerinnen blicken zurück auf ihre Leben. Ihre Karriere geht zu Ende. Sie sind dabei, ihre Garderoben aufzuräumen. Die drei Frauen auf der Bühne haben echte Vorbilder am Staatsschauspiel Dresden. Mit Vera Irrgang, Regina Jeske und Helga Werner (im ThOP Monika Giro, Heide Koltermann und Rose Wimmer) hat Nachwuchsautor Martin Heckmann Gespräche geführt und daraus das Theaterstück geschrieben. Die drei Frauen haben in Dresden mehr als 40 Jahre - mal neben-, mal miteinander - Theater gespielt. Diese Zeit lassen sie Revue passieren.

„Falsche Menschen“ heißt ihr letztes Stück, in dem die Akteurinnen sich mit sich selbst und ihren Geschichten auf der Bühne auseinandersetzen. Schnell drängt sich die Frage auf, in welcher Wirklichkeit die Schauspielerinnen wirklich leben. Nach unzähligen Toden auf der Bühne, fühlt sich eine auf das Sterben gut vorbereitet. „Theater ist der Ort, in dem die Gemeinschaft sich über sich selbst verständigt“, sagt die andere über ihre Arbeitsstätte. „Um früh zu sterben, ist es jetzt zu spät“, lässt der studierte Philosoph Heckmann und „Meister der schönen Worte“ (Hannoversche Allgemeine Zeitung) die Dritte sagen.

Guckkastenbühne

Passend zum Thema Theater haben Regisseur Matto Jordan und Kerstin Kratzsch im ThOP ausnahmsweise eine Guckkastenbühne eingerichtet. Garderobenständer mit unzähligen Kostümen, ein Bügelbrett und Requisiten, wie der Kopf – für ein Zwiegespräch - auf einem Stuhl, simulieren die Theateratmosphäre. Doch nicht alles überzeugt, was Jordan erdacht hat. So holt Vera Irrgang einen großen, roten Sitzsack, nur um für eine kurze Sprechpassage die passende Haltung darauf einnehmen zu können. Zu viel.

Überhaupt, in der Inszenierung von Matto Jordan wirkt vieles erdacht und bleibt theoretisch. Der vielschichtige, fast schon überladene Text wird nicht durchgehend zu den Worten der Figuren. Da hat Autor Heckmann, der neben Komparatistik und Geschichte auch Philosophie studiert hat, den Philosophen etwas zu sehr raushängen lassen. Und leider hat er die Chance vertan, die drei Frauen aus Dresden doch etwas mehr aus ihrem DDR-Alltag erzählen zu lassen. Die Zuschauer in dem für eine Premiere dünn besetzten Theater im OP honorierten die Leistung der drei Schauspielerinnen und dem Regieteam mit anhaltendem Applaus und Johlen.

Weitere Vorstellung am 5.10. Karten unter Telefon 0551/397077. Weitere Infos gibt es im Internet.