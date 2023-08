Neue Masche: Autoschlüssel verschwinden aus Schließfächern in Göttingen

Von: Bernd Schlegel

Mit Autoschlüsseln, die beispielsweise aus Spinden entwendet werden, werden teure Fahrzeuge gestohlen.

Eine neue Masche, um teure Autos zu entwenden, hat die Polizei in Göttingen ausgemacht. Die Täter nutzen dabei den Aufenthalt der Besitzer in Sportstätten aus.

Göttingen – Auf teure Autos haben es Diebe bei ihren Beutezügen in Göttingen abgesehen. Laut Polizei nutzen sie offenbar den Aufenthalt der Besitzer in Sportstätten, um an die Autoschlüssel zu kommen.

Die Göttinger Polizei beobachtet diese Masche in den vergangenen Wochen verstärkt. Insgesamt gibt es drei aktuelle Vorfälle.

Die Beamten gehen davon aus, dass die mutmaßlichen Täter die Situation genau auskundschaften, um sich dann an den Schließfächern und Spinden zu schaffen machen. Daraus verschwinden Autoschlüssel und weitere Wertsachen. Die Polizei rät, die Autos beispielsweise mit GPS-Überwachung auszustatten.

Tipps der Polizei

Als Fazit und Empfehlung bieten die Experten deshalb ein paar einfache Handlungsempfehlungen an, die einen Autodiebstahl zwar nicht in jedem Fall verhindern können, die anschließende zielgerichtete und erfolgversprechende Fahndung aber eindeutig erleichtern:

Aktivieren sie die Connect-App ihres Fahrzeuges beim Hersteller und möglichst gleich so, dass man auch von einem PC drauf zugreifen kann, falls das Handy mit entwendet wird.

beim Hersteller und möglichst gleich so, dass man auch von einem PC drauf zugreifen kann, falls das Handy mit entwendet wird. Wenn eine Connect-App nicht angeboten wird, sollte der GPS-Sender im Fahrzeug versteckt werden. Es genügt ein Sender, wie ihn beispielsweise Hunde am Halsband haben. Diesen sollte man wiederum so einrichten, dass man ihn im Zweifelsfall auch über den PC nachverfolgen kann.

versteckt werden. Es genügt ein Sender, wie ihn beispielsweise Hunde am Halsband haben. Diesen sollte man wiederum so einrichten, dass man ihn im Zweifelsfall auch über den PC nachverfolgen kann. Installieren sie einfache, handelsübliche GPS-Sender mit einer Ortungsmöglichkeit sowohl über das Handy, als auch über PC. Mit Hilfe von Sendern können gestohlene Fahrzeuge zumeist auch bei der Nutzung sogenannter Jammer geortet werden.

mit einer Ortungsmöglichkeit sowohl über das Handy, als auch über PC. Mit Hilfe von Sendern können gestohlene Fahrzeuge zumeist auch bei der Nutzung sogenannter Jammer geortet werden. Jammer unterdrücken zwar die Funksignale, die GPS-Signale oftmals aber nicht und so gelingt es in der Regel, das Fahrzeug doch zu lokalisieren.

oftmals aber nicht und so gelingt es in der Regel, das Fahrzeug doch zu lokalisieren. Für geschäftlich genutzte Fahrzeuge gibt es auch spezielle Onlineanbieter für „digitale Fahrtenbücher“.

Weitere Tipps der Polizei für den Aufenthalt in einer Sporteinrichtung

Achten Sie unbedingt darauf, ob Ihnen jemand vom Parkplatz oder dem Eingang folgt, um auszuspähen, welchen Spind Sie nutzen und was Sie hineinlegen. Mit diesem Wissen kann der Täter den Autoschlüssel und anschließend das Auto entwenden.

folgt, um auszuspähen, welchen Spind Sie nutzen und was Sie hineinlegen. Mit diesem Wissen kann der Täter den Autoschlüssel und anschließend das Auto entwenden. Kontrollieren Sie bei längeren Aufenthalten zwischendurch den Spind.

Sie bei längeren Aufenthalten zwischendurch den Spind. Verdächtige Beobachtungen sollten sofort der Polizei über die Notrufnummer 110 gemeldet werden. Prägen Sie sich eine Personenbeschreibung ein.

sollten sofort der Polizei über die Notrufnummer 110 gemeldet werden. Prägen Sie sich eine Personenbeschreibung ein. Nehmen Sie nur so viel Bargeld mit, wie tatsächlich benötigt wird. Unnötige Ausweise, Bankkarten und Wertgegenstände sollten Sie zu Hause lassen.

mit, wie tatsächlich benötigt wird. Unnötige Ausweise, Bankkarten und Wertgegenstände sollten Sie zu Hause lassen. Niemals die persönliche Geheimzahl (PIN) irgendwo im Portemonnaie notieren - schon gar nicht auf der Zahlungskarte.

(PIN) irgendwo im Portemonnaie notieren - schon gar nicht auf der Zahlungskarte. Sind trotzdem Zahlungskarten (zum Beispiel EC-Karte) weggekommen: sofort für den weiteren Gebrauch sperren lassen, beispielsweise telefonisch über den bundesweiten Sperr-Notruf 116 116 .

. Nach dem Diebstahl eines Mobiltelefons die SIM-Karte beim Anbieter sperren lassen und den Diebstahl bei der

Polizei anzeigen. Dazu die Identifikationsnummer des Geräts (IMEI) bereithalten. Über den Code *#06# (Eingabe über den Ziffernblock des Mobiltelefons) kann die Nummer ausgelesen werden.

sperren lassen und den Diebstahl bei der Polizei anzeigen. Dazu die Identifikationsnummer des Geräts (IMEI) bereithalten. Über den Code *#06# (Eingabe über den Ziffernblock des Mobiltelefons) kann die Nummer ausgelesen werden. Im Schadensfall sofort die Polizei über Notruf 110 anrufen. (Bernd Schlegel)