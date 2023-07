Neue Stabsstelle: Tempo machen bei Uni-Klinik-Neubau

Land will beschleunigen

+ © UMG/nh Masterplanung Neubau der Universitätsmedizin Göttingen (UMG): So soll das Klinikum Mitte der 2030er-Jahre aussehen. Die 3D-Grafik von der Südseite der künftigen UMG mit Eltern-Kind-Zentrum mit Kopfzentrum (rechts). In der Mitte das künftige bildgebende Diagnostikzentrum. © UMG/nh

Geht es mit den Neubauten der Uni-Kliniken in Hannover und Göttingen jetzt schneller voran? Dafür soll eine Stabsstelle des Landes sorgen.

Hannover/Göttingen – Eine Stabsstelle „Medizinischer Hochschulbau“ soll künftig die Neubauprojekte an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) und der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) mit den dort zeitgleich laufenden Sanierungen der Bestandsbauten verzahnen – und für mehr Tempo sorgen.

Ein neuer Zuschnitt, der bei den UMG-Verantwortlichen auf uneingeschränkte Zustimmung stößt.

Aufgaben werden gebündelt

Die Stabsstelle bündelt Aufgaben, die bisher in unterschiedlichen Abteilungen des Wissenschaftsministeriums verortet waren: So steuert und beaufsichtigt sie auch die „Dachgesellschaft Bauvorhaben Hochschulmedizin Niedersachsen (DBHN)“. Diese war von der vorherigen SPD/CDU-Landesregierung und Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) konstruiert worden. Ein Ergebnis dessen war für die UMG: Sie musste die Baustufe 1 komplett neu planen. Der Neubau-Start verzögerte sich dadurch zum wiederholten Mal.

Da das UMG-Neubauprojekt mit einer aktuell zu erwartenden Fertigstellung frühestens Mitte der 2030er-Jahre auf sich warten lässt, kommt der Erhaltung der Bausubstanz und Infrastruktur eine bedeutende Rolle zu, damit die medizinische Versorgung uneingeschränkt gesichert bleibt.

Wichtige Schaltzentrale

Auch dabei soll die neue Stabstelle die wichtige Schaltzentrale sein. Die Sanierungs- und Renovierungsarbeiten in den Altbauten von UMG und MHH werden teils zeitgleich mit den Neubauten laufen. In Göttingen soll noch 2024/Anfang 2025 mit dem ersten Bauabschnitt begonnen werden. Der umfasst das Operationszentrum mit 25 OP-Sälen sowie das Herz-, Neuro- und Notfallzentrum – dazu den Abriss von Bettenhaus 1 samt Neubau (624 Betten). Dafür stehen insgesamt 425 Millionen Euro bereit.

Für die UMG wurde für die Bestandssanierung laut Vorstand bislang „ein Bedarf von rund 340 Millionen Euro allein für die Bestandssanierung identifiziert“. Die UMG-Spitze begrüßt deshalb, „dass das MWK hier auf der ministeriellen Arbeitsebene die Neubauvorhaben gleichwertig mit dem Bedarf für die Bestandssanierung zusammenführt“, teilte UMG-Sprecher Stefan Weller auf Anfrage unserer Zeitung mit.

Themen: Krankenversorgung, Forschung und Lehre

In der Stabsstelle sollen zudem Investitionen in die Krankenversorgung, Forschung und Lehre sowie die Infrastruktur für beide medizinische Hochschulen geplant werden – einheitlich, standortbezogen und verzahnt, heißt es aus dem Ministerium.

Auch das stößt in Göttingen auf Zustimmung. Die Fokussierung innerhalb der Stabsstelle auf die Forschung und Lehre „entspricht dem dringend notwendigen Bedarf der UMG, die national und weltweit angesehene medizinische Spitzenforschung und deren zukünftige internationale Wettbewerbsfähigkeit mit einer angemessenen, modernen baulichen Infrastruktur zu unterlegen“.

Bündelung der Zuständigkeiten

Diese „Bündelung der Zuständigkeiten ,in einer Hand’ ermöglicht eine schnellere, effizientere und gesamtheitlichere Betrachtung der Großvorhaben“, verspricht Niedersachsens Wissenschaftsminister Falko Mohrs (SPD). „Unsere beiden Uni-Kliniken gehören zu den besten in Deutschland. Ihre umfangreichen und zukunftsorientierten Modernisierungen gehören zu den derzeit größten und ambitioniertesten Bauvorhaben im Land und sind von immenser Bedeutung für Niedersachsen“, streicht der Minister heraus.

+ Warten auf Baustufe 1: Bei einer Förderbescheid-Übergabe hing die Planung am Zaun vor dem Baufeld, auf dem sich bislang wenig getan hat. © Thomas Kopietz

Die Projekte seien anspruchsvoll, erforderten eine kluge Planung und schnelles Handeln. Eine Aussage an der viele UMG-Mitarbeiter Zweifel hegen, denn die ersten Planungen für einen Neubau datieren in der Uni-Klinik auf das Jahr 2005. Die zigfache Verzögerung eines Baustarts sorgte oft für Unmut in Richtung Planungszuständigkeit und Tempo in Hannover.

Eigenständiger planen

Da die Göttinger Universität eine Stiftung ist, konnte sie eigenständiger planen als der reine Landesbetrieb MHH und ist daher auch weiter. So hat die UMG eine eigene Baugesellschaft gegründet.

Mit der Stabsstelle werde man Prozesse beschleunigen und so die bedarfsgerechte Erneuerung der beiden Universitätskliniken zügig vorantreiben“.

Zustimmung zur Stabsstelle aus Göttingen

Das sind Worte, die man in Göttingen gerne hört. Deshalb kommt von dort komplette Zustimmung zur neuen Stabsstelle: Die UMG unterstütze „ausdrücklich“ das Ziel der Landesregierung die Großbauvorhaben für die Hochschulmedizin schnell, effizient und ganzheitlich voranzutreiben.

Im Sondervermögen des Landes Niedersachsen stehen für das Projekt Neubau-UMG bisher 1,05 Milliarden Euro bereit. Klar ist: Das wird nicht reichen. (Thomas Kopietz)