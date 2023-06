Neuer Chefarzt für die Asklepios-Psychiatrie Tiefenbrunn bei Göttingen

Neuer Chefarzt bei Asklepios Pychiatrie: Dr. Jörg Signerski-Krieger © Asklepios/nh

Pschiatrisches Krankenhaus bei Göttingen stellt Jörg Signerski-Krieger als neuen Leiter der Psychiatrie vor. Der neue Chef kommt von der Uni Medizin.

Göttingen – Dr. Jörg Signerski-Krieger leitet seit dem 1. Juni als Chefarzt die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie im Asklepios Fachklinikum Tiefenbrunn in Rosdorf bei Göttingen. Der Psychotherapieexperte wechselt von der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) in die Asklepios Psychiatrie Niedersachsen GmbH.

Dort wird er auch die Stationen 6 und 11.2 als Chefarzt des Fachbereichs Psychotherapie und Traumatherapie am Asklepios Fachklinikum Göttingen sowie der psychiatrischen Tageskliniken an den Standorten in Göttingen und Seesen übernehmen.

Asklepios-Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie hat seit Juni eine neuen leitenden Chefarzt

Er folgt auf Andreas Dally am Standort Tiefenbrunn, sowie auf Dr. Willy Herbold-Schaar am Standort Göttingen. Beide chefärztlichen Kollegen wechseln in den Ruhestand, teilt Asklepios mit. Ebenso, dass Signerski-Krieger seinen Schwerpunkt im Bereich der Sexualtherapie hat, wo er „deutschlandweit wegweisende Versorgungsstrukturen entwickelt hat“.

„Die Asklepios Psychiatrie Niedersachsen gewinnt somit einen ausgewiesenen Experten, der diesen zunehmend wichtigeren Bereich der Sexualtherapie der psychiatrischen Versorgung in das psychotherapeutische Angebot der beiden Kliniken Tiefenbrunn und Göttingen integriert“, sagt Geschäftsführer Jannis Preus.

Dr. Christian Fricke-Neef, Ärztlicher Direktor am Standort Tiefenbrunn. sagt: „Gleichzeitig werden die bestehenden einzigartigen Angebote der Psychotherapie der beiden Standorte im Bereich Persönlichkeits- und Traumafolgestörungen sowie Psychotherapie bei an Psychose erkrankten Menschen weiterentwickelt“,

Neue Psychiatrie-Chef Signerski-Krieger: Sein Schwerpunkt liegt in der Sexualtherapie

Prof. Knut Schnell, Ärztlicher Direktor des Standortes Göttingen, ergänzt: „Bisher ist Dr. Signerski-Krieger an der Universitätsmedizin Göttingen tätig. Mit seinem Wechsel zu Asklepios wird sich die sehr lebendige Kooperation zwischen Asklepios und der UMG im Bereich Versorgung, Forschung und Entwicklung weiter ausbauen.“

Die Asklepios Psychiatrie Niedersachen ist Trägergesellschaft der psychiatrischen Fachkliniken Tiefenbrunn und Göttingen sowie eines Bildungszentrums mit einer staatlich anerkannten Berufsfachschule für Gesundheitsberufe mit 144 Ausbildungsplätzen. Als psychiatrischer Pflichtversorger des Landes Niedersachsen bieten die Fachkliniken ein umfängliches psychiatrisches und psychosomatisches Behandlungsspektrum.

Geboten werden 747 Betten und tagesklinischen Plätze. Tiefenbrunn hat 182 Betten. Dort werden besonders Kinder und Jugendliche behandelt. Das Fachklinikum Göttingen stellt mit 428 voll- und teilstationären Betten sowie einer Institutsambulanz und vier Tageskliniken die psychiatrische Versorgung für die Kreise Göttingen, Northeim sowie die südwestlichen Teile des Kreises Goslar sicher – das Gebiet umfasst 580.000 Einwohner. (Thomas Kopietz)