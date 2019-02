Neuer Gin mit Pflanzen aus dem Botanischen Garten Göttingen 

Im Alten Botanischen Garten wachsen drei Pflanzen, die sich seit einiger Zeit in einem Gin wiederfinden. Jetzt gab es dafür mehr als 24.000 Euro für die Einrichtung der Uni.

Die Spirituose aus dem Hause Hardenberg ist nach dem Gründer des botanischen Gartens, dem Botaniker, Physiker und Poeten Albrecht von Haller, benannt. Und drei Pflanzen aus dem Botanischen Garten, die Wasserpflanze Kalmus, das Eisenkraut Verbene und die nach Albrecht von Haller benannte Baumfuchsie (Hallerie lucida), werden für den Gin der gehobenen Kategorie verwendet.

Carl Graf von Hardenberg junior hat die Produktion in einer kleinen Destillerie in Irland selbst mit aufgebaut. Sie wurde erst 2014 in dem 850-Einwohner-Ort Drumshanbo ins Leben gerufen. Von jeder Flasche gehen 50 Cent an den Alten Botanischen Garten.

Der kann die Unterstützung gerade gut gebrauchen. Seit einiger Zeit kann ein baufälliges Gewächshaus nicht mehr wie früher genutzt werden, berichtete Uni-Präsidentin Prof. Dr. Ulrike Beisiegel. Das soll sich möglichst bald ändern. Viele Göttinger und ihre Gäste warten darauf, denn dort werden Riesen-Seerosen aus Südamerika kultiviert, die Kinder tragen können und in Sommernächten, den „Victoria-Nächten“, erblühen.

Der Alte Botanische Garten an der Unteren Karspüle war 1736 ursprünglich als reiner „Medizinalpflanzengarten“ geplant, um den Medizin- und Pharmakologiestudenten der Göttinger Universität die verschiedenen Aspekte der Heilpflanzen zu lehren. Albrecht von Haller schaffte es in den ersten sieben Jahren, die Anzahl der Pflanzenarten auf etwa 1500 zu steigern. Für die damalige Zeit war das eine wirklich beeindruckende Leistung. Der Gründer erwähnte in Briefen seine Hoffnung, dass der Botanische Garten in Göttingen der beste in Deutschland werden könne.

Der Alte Botanische Garten ist von November bis Februar täglich von 8 bis 16 Uhr geöffnet. Von März bis Oktober kann die Einrichtung täglich von 8 bis 18.30 Uhr besichtigt werden.

Kontakt: Alter Botanischer Garten der Uni Göttingen, Untere Karspüle 2, 37073 Göttingen, Tel. 0551/39-5755.