Neuer Lesekreis für Frauen: Feministische Literatur steht im Vordergrund

Von: Johannes Rützel

Erste Lesung am Gänseliesel: der neu gegründete feministische Lesekreis Göttingen. © Sophie Paulmann/nh

In Göttingen hat sich ein feministischer Lesekreis gegründet. Zum Auftakt wurde das Gänseliesel in der Innenstadt zum Wohnzimmer.

Göttingen – Es gibt einen neuen Lesekreis in der Uni-Stadt - nur für Frauen und mit dem Schwerpunkt feministischer Literatur. Zum Auftakt haben die Initiatoren am Gänseliesel in Göttingen ein Wohnzimmer aufgebaut und eine öffentliche Lesung aus dem Buch „Wir Wissen was wir wollen – Frauenrevolution in Nord und Ostsyrien“ veranstaltet.

„Wir wollen kontinuierlich weitere offene Lesungen machen, damit alle Frauen in Göttingen von unserem Lesekreis erfahren“, sagt Mitorganisatorin Sophie Paulmann. Für die erste Lesung hätten sich unterschiedliche Menschen allen Alters interessiert, auch Bücher seien verkauft worden.

Neuer Lesekreis in Göttingen richtet sich nur an Frauen - Weitere offene Lesungen geplant

„Bildung ist für uns ein zentrales Thema, um gesellschaftlichen Wandel voranzutreiben. In unserem Lesekreis wollen wir nicht nur gemeinsam lesen und diskutieren, sondern vor allem wollen wir einen Begegnungsort für Frauen und weitere unterdrückte Geschlechter ermöglichen.

Wir möchten einen Raum schaffen in dem es nicht darum geht sich durchzusetzen, sondern sich auszutauschen und miteinander und voneinander zu lernen“, erklärt Sophie Paulmann.

Der Lesekreis trifft sich immer donnerstags. Die Teilnehmerinnen seien derzeit zwischen 22 und 37 Jahre alt, sagt Sophie Paulmann. „Wir wollen aber keine einheitliche Gruppe sein, sondern die Vielfalt der Gesellschaft abbilden.“ Und dazu gehörten auch die Erfahrungen von Frauen aus den 1970er Jahren oder von jenen, die Teil der 68er-Bewegung waren.

Lesekreis stößt auch auf großes Interesse bei Männern - Initiatorinnen wollen Frauen Schutzraum bieten

Männer sind von der Teilnahme am Lesekreis ausgeschlossen. Paulmann wirbt um Verständnis dafür, man wolle einen Schutzraum schaffen für Menschen, die sonst erst in zweiter oder dritter Reihe stehen und seltener Gehör finden. „Wir haben sehr viel Zuspruch und auch Nachfrage von Männern bekommen“, erzählt sie. „Eigentlich bräuchten wir einen zweiten Lesekreis, der allen Menschen offensteht.“

Derzeit sind nur Frauen und Menschen weiterer unterdrückter Geschlechter (Frauen, Lesben, Inter, Non-Binary, Trans und agender*/ Flinta) erwünscht, wie die Initiative mitteilt. Auf den Begriff Flinta wolle man sich aber nicht dauerhaft festlegen.

„Wir möchten vermeiden, in eine junge und identitätspolitische Debatte zu fallen“, sagt Sprecherin Paulmann. Lieber wolle man gemeinsam darüber sprechen, was den Menschen fehle und welche Bedürfnisse sie haben. Neue Teilnehmer seien stets willkommen.

Info: Per E-Mail an frauenlesekreis-goettingen@riscup.net; Treffen immer donnerstags um 19 Uhr in der Berliner Straße 1 in Göttingen.