Ein letztes Mal „Great Barrier Run“ in Göttingen

Von: Melanie Zimmermann

So sieht die Zukunft aus: Auch im kommenden Jahr werden sich in Göttingen wieder Tausende den Herausforderungen des Hindernislaufs stellen – dann als Teilnehmer des „Obstacle City Run Göttingen“ (OCR). © Florian Petrow/nh

Aus GBR wird OCR: Südniedersachsens größter Hindernislauf in Göttingen bekommt einen neuen Namen. 2024 geht er als „Obstacle City Run“ an den Start.

Göttingen – Anfang September wird auf dem Gelände des Uni-Hochschulsports in Göttingen wieder geklettert, durch Matsch gekrabbelt und sich in kalte Wassermassen gestürzt. Kurzum: Der „Great Barrier Run“ (GBR) bittet Tausende Teilnehmende zum Hindernislauf.

Weniger als vier Wochen vorher ist bereits klar: Auch bei der achten Auflage gelingt den Machern erneut ein Teilnehmerrekord. Für den „Great Barrier Run“ ist das jedoch der letzte große Auftritt - unter diesem Namen. Ab 2024 geht die Großveranstaltung als „Obstacle City Run Göttingen“ (OCR) an den Start.

„Great Barrier Run Göttingen“: Aus Südniedersachsens größtem Hindernislauf wird der „Obstacle City Run“

Schon Anfang Juli waren bereits über 4.000 Startplätze für die am Samstag, 2. September, stattfindende Großveranstaltung weg. „Wir sind wirklich schwer begeistert, wie sehr sich alle auf den Great Barrier Run freuen und auch wir selbst freuen uns natürlich bereits riesig auf diesen Tag“, erklärt Nicolas Karasch, Mitorganisator des GBR.

Das gesamte Team fiebere dem Veranstaltungstag genauso entgegen, wie die Teilnehmer selbst. Dabei geben die Macher und das Orga-Team alles, um den zahlreichen Wünschen der Hindernis-Läuferinnen und -Läufer gerecht zu werden.

So hat man in diesem Jahr bereits mit viel mehr Startplätzen für Kinder und deren Eltern bei der „Family-Edition“ geplant, auf deren drei Kilometer langen Strecke zehn Hindernisse warten. Doch der Andrang auf die Startplätze für die jüngsten Teilnehmer war so groß, dass alle Plätze in diesem Jahr zwischenzeitlich bereits ausverkauft waren.

Kurz vor dem „Great Barrier Run“ in Göttingen: Nur noch wenige Startplätze verfügbar

„Wir haben uns daraufhin mit dem Streckenteam zusammengesetzt und geschaut, wie wir es ermöglichen können, mehr Startblöcke anzubieten, damit wir möglichst keinem Kind absagen müssen“, so Karasch.

Am Ende habe man Möglichkeiten gefunden, mehr Plätze anzubieten. „Aber auch von diesen zusätzlichen Startplätzen sind nur noch wenige vorhanden – irgendwann sind uns Organisatoren leider natürliche Grenzen gesetzt“, so Karasch weiter.

Südniedersachsens größter Hindernislauf hält auch 2023 wieder Überraschungen auf der Strecke bereit

Natürlich wird es in diesem Jahr auch wieder Änderungen auf der Strecke an sich geben, sodass Teilnehmende, die schon in früheren Jahren beim GBR mitgemacht haben, sich immer wieder neuen Herausforderungen stellen müssen.

Eine weitere, große Änderung, steht jedoch noch an – allerdings erst, wenn die achte Auflage offiziell beendet ist. Denn der diesjährige „Great Barrier Run“ ist der letzte, jedenfalls unter dem Namen. Für die Veranstaltung in Göttingen wird es eine Namensanpassung geben, wie Nicolas Karasch verrät. Aus dem GBR wird der OCR – der Obstacle City Run.

„Wir sind mit dem Great Barrier Run 2015 in Göttingen gestartet und über die Jahre ist eine riesige Begeisterung für den gemeinsamen Hindernislaufsport in der Region entstanden. Diese Begeisterung trägt uns und unser gesamtes Team“, blickt Karasch positiv auf die bisher zurückliegende Zeit.

Der Fortbestand unserer Herzensveranstaltung wird damit gesichert.

Diese Art der Veranstaltung sei allerdings für sich genommen – gerade in den aktuellen Zeiten – auch finanziell eine große Herausforderung für die Organisatoren. „Daher haben wir uns dazu entschieden, die Hindernisse nicht in elf von zwölf Monaten einzulagern, sondern ein zweites Mal für eine zusätzliche Veranstaltung aus den Lagern zu holen, um so die hohen Fixkosten aufzuteilen“, erklärt Karasch.

Südniedersachsens größter Hindernislauf: So aufwendig ist die Organisation Der Aufwand, der für den in diesem Jahr noch unter dem Namen „Great Barrier Run“ stattfindenden Hindernislauf, ist – wie in jedem Jahr – beträchtlich. Allein am Eventtag selbst werden weit über 200 Helfende im Einsatz sein: Diese reichen von Sanitätern, über Techniker, Catering, Streckenposten, Sicherheit, DLRG bis hin zum Check-In, Garderobe und Kinderschminken. Darunter sind auch sehr viele freiwillige Helfer, sogenannte Volunteers, die an vielen Positionen zum Gelingen der Veranstaltung beitragen. Große Unterstützung erfahren die Veranstalter hier von der Freiwilligenagentur Göttingen. Insgesamt 15 Überseecontainer mit über 560 Kubikmeter Material werden für die Veranstaltung bewegt. Allein das Holz, dass beim GBR zum Einsatz kommt, würde für die Dachstühle von über 20 Einfamilienhäusern reichen. Klar, dass die Auf- und Abbauzeit für eine Veranstaltung in der Größenordnung knapp zwei Wochen in Anspruch nimmt. Doch der Aufwand lohnt sich: Zwischen 4.500 und 5.000 Aktive werden in diesem Jahr erwartet – einmal mehr ein neuer Teilnehmerrekord. Sie alle stellen sich der Herausforderung, die 21 Hindernisse auf der sechs-Kilometer-Strecke oder sogar 31 Hindernisse auf zwölf Kilometern zu bezwingen. (mzi)

Daraus sei die Idee des „Obstacle City Run Berlin“ entstanden, der im vergangenen Juli seine Premiere in der Hauptstadt feierte und dieses Jahr bereits das zweite Mal am Olympiastadion in Berlin durch die Göttinger verantaltet wird.

„Die nun geplante Namensanpassung erleichtert uns die Organisation des Events in Göttingen wahnsinnig. Und nicht nur das: Auch der Fortbestand unserer Herzensveranstaltung wird damit gesichert. Und im Grunde ändert sich für Göttingen nichts, nur zwei Wörter. Logo und Eventkonzept bleiben identisch“, so Karasch weiter.

Aus GBR wird OCR: Veranstalter teilen hohe Fixkosten auf durch zweites Event in Berlin

Die Möglichkeit, die Last der Fixkosten zu verteilen, gebe den Veranstaltern die Chance, die Hindernisse weiter zu optimieren und auszubauen – „und das ist es ja, worum es bei diesem wunderbaren Sport geht: anspruchsvolle und schöne Hindernisse gemeinsam im Team bezwingen zu können.“

Für den Obstacle City Run 2024 gilt somit weiterhin für beide Veranstaltungen: #fromGöttingenwithlove (Aus Göttingen mit Liebe). „Göttingen ist unsere Basis – und so wird es auch bleiben“.

Unter den Teilnehmern waren im vergangenen Jahr zwei HNA-Redakteure. So haben sie sich als Team auf der sechs-Kilometer-Strecke geschlagen.

Anmeldungen für die achte Auflage am Samstag, 2. August, sind noch bis zum 17. August unter great-barrier-rund.de möglich. (mzi)