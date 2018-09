Neuer Tiefstand in Göttingen: Arbeitslosenquote liegt bei 5,4 Prozent

Göttingen. Die Arbeitslosenquote im Bereich der Agentur für Arbeit Göttingen sank im September auf einen neuen Tiefstand von 5,4 Prozent.

Damit lag die Quote jeweils 0,3 Prozent unter dem August-Wert und unter dem Vorjahres-Wert. Das berichtet die Leitung der Agentur für Arbeit.

Derzeit sind 13 060 Menschen bei der Arbeitsagentur und den Jobcentern in den Landkreisen Göttingen und Northeim arbeitslos gemeldet. Das sind 656 weniger (minus 4,8 Prozent) als im August beziehungsweise 626 weniger (minus 4,6 Prozent) als im September 2017.

Der Rückgang gegenüber dem Vormonat entspricht dem üblichen Verlauf. Insbesondere die Entwicklung der Arbeitslosigkeit in der Gruppe der unter 25-Jährigen ist saisonal geprägt: Schulabgänger melden sich in den Sommermonaten zur Überbrückung, beispielsweise bis zum Studienbeginn, ebenso arbeitslos wie Auszubildende nach dem Abschluss ihrer Lehre. Im September und Oktober sinkt dann diese Zahl wieder.

Doch Klaus-Dieter Gläser, Chef der Göttinger Agentur für Arbeit, drücken auch Sorgen: „Ging es in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit darum, Beschäftigungsmöglichkeiten für Arbeitslose zu schaffen, so rücken jetzt auch immer mehr die Nöte der Betriebe in den Fokus.“ Denn es gibt in Südniedersachsen 4867 offene Stellen – 189 mehr als im August. Das entspricht einem Anstieg von 4,0 Prozent.

„Und ein hoher Stellenbestand zeugt nicht nur von Chancen für Arbeitsuchende. Er kann auch Besetzungsschwierigkeiten anzeigen, insbesondere bei längeren Vakanzen“, so der Göttinger Agenturchef.

Laut Gläser führt Personalmangel in den Unternehmen zu längeren Wartezeiten bei den Auftraggebern. Dies könne letztlich auch die Entwicklung von Unternehmens negativ beeinflussen. Gläser: „Wir sind daher bemüht, die vorhandenen Potenziale für die Betriebe noch besser zu erschließen. Ein Schwerpunkt ist die gezielte Förderung der Arbeitsuchenden durch Qualifizierung, um ihnen neue Chancen zu eröffnen.“

Deshalb durchlaufen derzeit knapp 1900 Menschen unterschiedliche Qualifizierungsangebote der Agentur für Arbeit und der Jobcenter. Weitere 825 nehmen Angebote wahr, die durch Dritte gefördert werden. Größtenteils sind dies Sprachkurse.

Im Bereich Göttingen sank die Arbeitslosenquote um 0,3 auf aktuell 6,0 Prozent. Derzeit gibt es in der Uni-Stadt ingesamt 1994 offene Stellen.

Im Untereichsfeld ging die Arbeitslosenquote um 0,1 auf aktuell 4,1 Prozent zurück. Aus dem Raum Duderstadt werden 458 offene Stellen gemeldet.

Stellenangebote aus dem Landkreis Göttingen

Aus Südniedersachsen wurden Ende Juni insgesamt 4867 offene Stellen gemeldet. Hier eine Auswahl von Angeboten aus dem Landkreis Göttingen.

• zwei Bürokaufleute in Vollzeit in Hann. Münden;

• drei Maschinenführer in Vollzeit in Hann. Münden;

• zwei Helfer im Hochbau in Vollzeit in Hann. Münden;

• zwei Fachverkäufer Mobilfunk in Vollzeit in Hann. Münden;

• zwei Tischler/Monteure in Vollzeit in Hann. Münden/Staufenberg;

• zwei Betriebsschlosser in Vollzeit in Hann. Münden/Dransfeld;

• ein Auslieferungsfahrer in Vollzeit in Staufenberg;

• ein Fachinformatiker Systemintegration in Vollzeit in Hann. Münden;

• vier Lagerarbeiter in Vollzeit in Hann. Münden;

• ein Industriemechaniker in Vollzeit in Staufenberg;

• zwei Bankkaufleute in Vollzeit in Hann. Münden;

• zwei Köche in Vollzeit in Hann. Münden;

• zwei Hotelfachleute in Vollzeit in Hann. Münden;

• ein Dachdecker in Vollzeit in Hann. Münden;

• zehn Berufskraftfahrer im Nah- und Fernverkehr im Raum Hann. Münden/Göttingen;

• fünf Pflegehelfer im stationären und ambulanten Bereich in Vollzeit/Teilzeit/Minijob im Raum Hann. Münden/Göttingen;

• fünf examinierte Pflegekräfte in Vollzeit/Teilzeit/Minijob im Raum Hann. Münden/Göttingen.

Ansprechpartner für Interessierte ist Eckhard Faust, Vermittler im Arbeitgeber-Service der Agentur für Arbeit Göttingen, Tel. 05541/9809-22

Rubriklistenbild: © Ralf Hirschberger/dpa-Zentralbild/dpa