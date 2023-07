Neuer Unterstand für Fahrgäste an der Ersatzhaltestelle in der Göttinger Innenstadt

Von: Bernd Schlegel

Teilen

Die Ersatz-Haltestelle in der Weender Straße bekommt nun einen Unterstand. © Melanie Zimmermann

Künftig müssen Fahrgäste in Göttingen an einer Ersatzhaltestelle in der Innenstadt nicht mehr „im Regen“ stehen. Sie bekommt einen Unterstand.

Göttingen - An der provisorischen Haltestelle Weender Straße Ost in Göttingen entsteht ein neuer Unterstand für die Fahrgäste. Der Stopp war bereits im Winter dorthin verlegt worden, weil am angestammten Standort bis Ende 2024 aus dem ehemaligen „Gothaer Haus“ das „Quartier am Reitstall“ entsteht.

So lange muss das Provisorium bestehen bleiben. Der Unterstand, der fest eingeplant war, konnte nicht früher errichtet werden, da bis zur vergangenen Woche Stadtbusse auf dem Busring unterwegs waren.

Ersatzhaltestelle „Weender Straße Ost“ in Göttingen erhält einen Unterstand

Wegen der Sommer-Großbaustelle in der City ruht jetzt bis zum Ende der Sommerferien Mitte August der Verkehr auf dem Busring. Diese Pause wurde direkt genutzt, um den Unterstand für Fahrgäste aufzustellen.

Seit Ende Februar befindet sich die zentrale Umsteige-Bushaltestelle „Weender Straße Ost“ nicht mehr am Gothaer Haus in Göttingen, sondern rund 100 Meter weiter nördlich, direkt an der Weender Straße vor den dortigen Geschäften und Dönerläden.(bsc)