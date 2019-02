Neuerung: Landesbus fährt ab April von Göttingen ins Eichsfeld

Göttingen/Northeim – Der Zweckverband Verkehrsverbund Südniedersachsen (ZVSN) hat zum 1. August zahlreiche Regional-Buslinien neu vergeben. Bereits im April startet die Landesbuslinie 160 zwischen Göttingen und Duderstadt.

Zuvor gab es eine europaweite Ausschreibung für die verschiedenen Teilnetze in den Landkreisen Göttingen und Northeim. Eine Besonderheit: Erstmals gab es nur einen Zuschlag, wenn zukünftig Niederflurbusse ohne Trittstufen eingesetzt werden. In den meisten Fällen haben sich Unternehmen durchgesetzt, die bislang schon in der Region unterwegs waren. „Das Ergebnis zeigt auch, dass derartige europaweite Vergabeverfahren mittelstandsfreundlich ausgestaltet werden können und es nicht zu einer manchmal befürchteten Verdrängung durch Global Players kommen muss“, heißt es vom Zweckverband. Die künftigen Fahrpläne orientieren sich laut ZVSN an den bestehenden Angeboten, werden örtlich aber auch verbessert. Durch Änderungen bei der Schülerbeförderung kann es jedoch zu kleineren Umstellungen kommen.

Neue Landesbuslinie

Ab 1. April pendelt die neue Landesbuslinie 160 zwischen Göttingen und Duderstadt. Durch weniger Unterwegs-Stopps erreichen die Fahrgäste schneller als bisher ihr Ziel mit der Linie, die von der Landesnahverkehrsgesellschaft speziell gefördert wird. In den kommenden fünf Jahren übernehmen Scheithauer-Reisen und Weihrauch-Uhlendorff den Betrieb. Mit dem Angebot, zu dem neue Busse im Einsatz sind, wird Duderstadt besser an der Oberzentrum Göttingen angeboten.

Teilnetz Dransfeld

Auf den Linien entlang der Route Göttingen – Dransfeld – Hann. Münden gibt es im Sommer einen Betreiberwechsel. Für zehn Jahre werden die Firma Sallwey und Regiobus Uhlendorff das Teilnetz 62 betreiben.

Solling-Linien

Das Teilnetz 42 im Bereich Hardegsen – Uslar – Bodenfelde wurde für fünf Jahre vergeben. Es geht weiterhin an die Firma Sallwey und Regiobus Uhlendorff.

Linien nach Friedland

Beim bisherigen Betreiber, Regionalbus Braunschweig, bleibt es auf den Linien im Bereich Göttingen – Rosdorf – Friedland (Teilnetz 61). Das Unternehmen setzt die Südniedersachsenbusse ein.

Insgesamt wurden 2,9 Millionen Fahrplan-Kilometer vergeben. Die Gesamtkosten liegen bei gut sechs Millionen Euro. „Die Einhaltung des Niedersächsischen Tariftreue- und Vergabegesetzes stellt zudem eine angemessene Entlohnung der Beschäftigten sicher“, heißt es vom Zweckverband.