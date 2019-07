Neues Hörspiel um die Göttinger Sieben: Wir verlosen drei CDs

Göttingen – Wie kam es eigentlich zur Gründung des Detektivklubs „Die Göttinger Sieben“? Die Folge zehn „Alte Eiche“ erzählt die Geschichte, wie Spürnase Kröte und seine Freunde eher zufällig in ihren allerersten Fall hineingeraten und warum die Detektive anfangs nur zu viert sind.

Neben Tim Asch als Paul Benson alias Würmchen, Lukas Behnen und Julian-Marc Schmid als Brüder Lukas und Jonas Specht sowie Julius Zimmermann als Erwin Sapowski alias Kröte sind auch diesmal wieder prominente Stimmen zu hören: Marcus Off (Synchronsprecher von Johnny Depp in „Fluch der Karibik 1-3“) als Klassenlehrer Helmer, Nicolas König („Die Rettungsflieger“) und Patrick Bach („Nicht von schlechten Eltern“) als Gangster-Duo, Reent Reins (Synchronsprecher von Don Johnson in „Miami Vice“) und Matthias Wiebalck („Sesamstraße“) als Wachmänner einer Göttinger Spedition.

Natürlich hat Regisseur Sven Schreivogel für das neueste Abenteuer der Jungdetektive einmal mehr regionale Talente vors Mikro geholt: Moritz Benedikt Schäfer und Emil Levin Hennig als „Mungojerries“ (Krötes Gegenspieler), Claudius Freyer als Kommissar Krüger, Julia Dernbach als Frau Sapowski, Marlene Rauch als Verkäuferin, Markus Riese als Reporter Markus Achenbach und Jan Reinartz als Erzähler. Schreivogels Team, zu dem auch Skriptautorin Lucia Lehmann und Mischtonmeister Karsten Deutschmann gehören, hat Tobias Schraders Romanvorlage in ein kurzweiliges Hörvergnügen von 44 Minuten Länge umgesetzt. Die CD ist ab sofort im regionalen Buch- und Tonträgerhandel erhältlich.