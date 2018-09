Neues Konzept: Göttinger Tankstelle verkauft künftig Frischware 

Projekt von zwei großen Unternehmen

Obst auch an der Tanke: Aral und Rewe setzen künftig auf frische Lebensmittel.

Göttingen. Aral und Rewe eröffnen ihr neues Shop-Konzept nun auch in Göttingen: In der Tankstelle von Steffen Jordan an der Hannoverschen Straße eröffnet am Donnerstag der erste Rewe To Go-Shop in der Unistadt.