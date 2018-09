Neues Premium-Geschäftshaus in Göttingen: Bausünde verschwindet

Baubeginn soll 2019 sein

+ © Grafik/Development Partner/Weinm iller Architekten/nh So soll der Neubau aussehen: An der Ecke Weender Straße/Jüdenstraße ist der Neubau eines „Premium-Geschäftshauses“ geplant. Die Bauzeit des Gebäudes wird voraussichtlich anderthalb Jahre dauern. © Grafik/Development Partner/Weinm iller Architekten/nh

Göttingen. Das „Gothaer Haus“ an der Ecke Weender Straße/Jüdenstraße in Göttingen verschwindet. An dieser Stelle will der Düsseldorfer Projektentwickler „Development Partner“ ab Mitte 2019 ein „Premium-Geschäftshaus“ errichten.