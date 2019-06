Neues Projekt in Göttingen: Spezielle Hilfe für Schmerz-Patienten

Göttingen – Die Schmerzabteilung an der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) ist ab sofort Partner im bundesweiten Projekt „PAIN2020“. Deshalb schaltet die Klinik am Dienstag, 4. Juni, eine Telefon-Hotline.

Von 8 bis 18 Uhr beantworten UMG-Experten bei einem Aktionstag unter der Rufnummer 0551 / 39-62296 Fragen rund um das Thema Schmerz. Geeignet für das Projekt sind Patienten mit anhaltenden oder wiederkehrenden Schmerzen, deren Lebensqualität durch das Leiden eingeschränkt ist. Allerdings sollte der Schmerz noch nicht chronisch sein. Bei einer Teilnahme am Projekt „Pain 2020“ erhalten die Betroffenen eine umfassende Einschätzung ihrer Beschwerden und eine anschließende Beratung. Die UMG-Schmerzexperten geben Patienten Empfehlungen, welche Therapie – beim Hausarzt, beim Facharzt, ambulant, stationär oder in einer Tagesklinik – für ihren speziellen Fall am besten geeignet ist.

Große Probleme für Patienten

„Wenn Schmerzen erst einmal chronifiziert sind, entstehen den Patienten zusätzlich zu den Schmerzen weitere große Probleme: Sie sind dann körperlich und psychosozial beeinträchtigt, die Lebensqualität sinkt, Probleme im Arbeitsleben und im sozialen Umfeld können die Folge sein“, macht Prof. Frank Petzke, der Leiter Schmerzmedizin in der Klinik für Anästhesiologie, deutlich. Und weiter: „Ein Leben mit ständigen Schmerzen muss nicht sein. Eine möglichst frühe interdisziplinäre Diagnostik und Behandlung von Schmerzen, kann vielen Menschen zu mehr Lebensqualität verhelfen.“

Deutsche Schmerzgesellschaft ist Initiator

Die Deutsche Schmerzgesellschaft hat das Projekt zusammen mit der Krankenkasse Barmer und weiteren Partnern initiiert. „PAIN2020“ steht dabei für „Patienten-orientiert. Abgestuft. Interdisziplinär. Netzwerk“.

Wissenschaftliche Begleitung

Dabei wird wissenschaftlich untersucht, ob sich die Versorgungssituation von Patienten mit Schmerzen verbessern lässt. Das Projekt wird vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses mit sieben Millionen Euro gefördert und läuft über drei Jahre. Bundesweit sollen 6000 Patienten mitmachen.

Neun Klinik beteiligen sich an „PAIN2020“

Am Schmerz-Projekt „PAIN 2020“ sind bundesweit neun Kliniken beteiligt. Neben der Universitätsmedizin Göttingen sind dies das DRK-Schmerz-Zentrum Mainz, die Uni-Klinik Jena, die Zentralklinik Bad Berka, die Technische Universität Dresden, die Uni-Klinik Würzburg, die Sankt Elisabth Klinik in Neuburg an der Donau, das Algesiologikum München und das Schmerzzentrum Enzensberg (Oberbayern)

Weitere Infos zu dem Projekt gibt es hier.