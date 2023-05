Neues Quartier: Bauzaun in Göttingen wird zum Kunstwerk

Gothaer Haus

+ © Stefan Rampfel Göttinger Künstler waren an der Gestaltung des Bauzauns am Quartier am Reitstall beteiligt: (von links) Malte Orth, Nikolás Lemus, Anita Krisko und Daniela Proto. Daneben stehen Michael Behrens und Heidelinde Gerhold von Getec sowie Anne Mollenhauer vom KAZ. © Stefan Rampfel

Kunst am Bau: Das ist ab sofort am ehemaligen Gothaer Haus in der Göttinger Innenstadt angesagt. Dort haben Künstler den Bauzaun umgestaltet.

Göttingen – Kaum wiederzuerkennen ist das ehemalige „Gothaer Haus“ in der nördlichen Innenstadt in Göttingen. Der Betonklotz aus den 1970er-Jahren wird seit Ende 2022 komplett saniert, derzeit steht nur noch das Gerippe. Auch ein neuer Bauzaun zieht seit wenigen Tagen die Blicke der Passanten auf sich. Göttinger Künstler waren an der Gestaltung beteiligt.

Der Bauzaun umgibt die Baustelle an der Jüdenstraße und an der Weender Straße und ersetzt die zuvor aufgestellten Absperrgitter. Die Gestaltung ist ein Gemeinschaftsprojekt der Getec Immobilien als Eigentümer sowie des Göttinger Kommunikations- und Aktionszentrums KAZ. Künstlerinnen und Künstler aus der Uni-Stadt präsentieren dort in den nächsten anderthalb Jahren ihre Werke in Form von Fotografien und Graffitis.

Graffitikünstler Malte Orth sprüht Motive

Während die Fotos auf wetterbeständigen Hartschaumplatten aufgedruckt sind, hat der Göttinger Graffitikünstler Malte Orth an zwei Tagen innerhalb von 17 Stunden bislang zwei Motive an den Bauzaun gezaubert. „Ich spraye immer aus dem Bauch und versuche, den künstlerischen Prozess nicht durch eine Idee zu behindern“, sagt Orth. Er und die drei Fotografen haben alle unentgeltlich gearbeitet, lediglich die Materialkosten wurden übernommen.

Unser Projekt ist eine internationale Zusammenarbeit.

„Die ursprüngliche Idee war es, unsere Fotos auch schon am leerstehenden Gothaer Haus im Bereich der alten Bushaltestelle anzubringen, um dieses zu verschönern“, sagt Anita Krisko, eine aus Kroatien stammende und in Göttingen lebende Fotografin, Straßenkünstlerin und Biologin. Doch durch einen Eigentümerwechsel des Gebäudekomplexes kam dies nicht zustande. Jetzt entstand der Kontakt über die neuen Eigentümer Getec und das Quartiersmanagement „Nördliche Innenstadt“ mit dem KAZ und den Künstlern.

Internationale Zusammenarbeit

„Unser Projekt ist eine internationale Zusammenarbeit“, fasst Arzt und Molekularbiologe Nikolás Lemus zusammen. Der in Göttingen lebende Kolumbianer widmet sich in seiner Freizeit der Fotografie und bildenden Kunst. Die analoge Fotografie ist sein künstlerischer Ansatz, das Heimatgefühl eines Auswanderers auszudrücken.

Dritte Fotografin ist Daniela Proto, eine chilenisch-italienische IT-Spezialistin, die seit 2002 in Göttingen lebt. Zu ihrer Leidenschaft zählen die digitale Fotografie und Malerei. Die Geschäftsführende Gesellschafterin der Getec-Gruppe, Heidelinde Gerhold, findet die Idee, bei der Gestaltung der Bauzäune mit lokalen Künstlern zusammenzuarbeiten, richtig gut und möchte dies auch bei zukünftigen Baustellen umsetzen.

+ Der Göttinger Graffitikünstler Malte Orth verschönerte den Bauzaun an der Jüdenstraße. © Stefan Rampfel

Die neue Bezeichnung des „Gothaer Hauses“ lautet Quartier am Reitstall. „Die Entkernung des Gebäudes ist fast abgeschlossen, wir warten täglich auf die Baugenehmigung“, sagt Getec-Geschäftsführer Michael Behrens. „Dann stehen zunächst die Arbeiten an der Außenfassade auf dem Plan, bevor es mit dem Innenausbau weitergeht.“ Die Fertigstellung ist für Ende 2024 geplant.

Künftige Nutzung steht schon fest

In das Erdgeschoss zieht ein Rewe-Supermarkt, in den Obergeschossen entstehen 75 Wohnungen mit einer Größe von ein bis drei Zimmern, jeweils mit Loggia oder Balkon. Die Fenster reichen bis zum Boden, die Fassade wird teilweise begrünt. Auf dem Dach wird eine Photovoltaikanlage installiert, die Wärmeversorgung soll zum größten Teil durch Wärmepumpen geschehen. (Stefan Rampfel)