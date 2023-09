Inklusions-Karussell: Neues Spielgerät an Göttinger Förderschule ist rollstuhlgerecht

Von: Per Schröter

Los geht´s: Nachdem Schulleiterin Martina Kolbe-Schwettmann (hinten rechts) zusammen mit den Sponsoren die Absperrbänder entfernt hatte, durften die Schülerinnen und Schüler der Heinrich-Böll-Schule in Göttingen die ersten Runden im neuen Inklusions-Karussell drehen. © Per Schröter

Die Heinrich-Böll-Förderschule in Göttingen hat ein „Inklusions-Karussell“: ein Spielgerät, mit dem auch Kinder im Rollstuhl Runden drehen können.

Göttingen – Lauter strahlende Gesichter Große Freude gab es jüngst an der Göttinger Heinrich-Böll-Förderschule zu sehen, wo auf dem Pausenhof ein neues „Inklusions-Karussell“ eingeweiht wurde.

„Im Gegensatz zu allen anderen Spielgeräten kann dieses Karussell von rollstuhlfahrenden und nicht-rollstuhlfahrenden Kindern gemeinsam genutzt werden, sodass hier in den Pausen eine deutlich größere Teilhabe ermöglicht wird“, betonte Schulleiterin Martina Kolbe-Schwettmann.

Neues Spielgerät an Göttinger Förderschule kann auch von Kindern im Rollstuhl genutzt werden

Bislang habe es für Schülerinnen und Schüler, die an einen Rollstuhl gebunden sind, eine spezielle Schaukel im Innenhof gegeben. „Inzwischen ist dieses Gerät aber in die Jahre gekommen und musste auch schon abgebaut werden“, sagte Kolbe-Schwettmann. Und darüber sei sie nicht einmal unglücklich. „So konnten wir jetzt ein Gerät auswählen, dass für alle unsere 140 Schülerinnen und Schüler zugänglich ist.“

Auf dem neuen Inklusions-Karussell können bis zu acht Kinder gleichzeitig ihre Runden drehen - sechs ohne und zwei mit Rollstuhl. Die Kosten für das Spielgerät betrugen stolze 48.000 Euro, von denen die Schule selbst 10.000 Euro aufbringen musste und den Rest die Stadt Göttingen als Schulträgerin beisteuerte.

Mit Hilfe von Sponsoren: „Inklusions-Karussell“ kostete 48.000 Euro

„Das Unglaubliche ist, dass das Gerät selbst nur 18.000 Euro gekostet hat und der Löwenanteil für den Fallschutz und die Installation anfiel“, sagte Brigitte Otto, Vorsitzende des Schul-Fördervereins, der die Sponsoren für den schulischen Eigenanteil besorgt hatte.

Ihr Dank und der von Schulleiterin Martina Kolbe-Schwettmann ging an die Firma Novelis, die 5.000 Euro beisteuerte, sowie an Andreas Solf und das Haus der Vielen Etagen, die sich zusammen mit demselben Betrag beteiligten. „Ohne ihre Unterstützung hätten wir das nie alleine schultern können“, sagte Brigitte Otto. (Per Schröter)