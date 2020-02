Besondere „Auswärts“-Spiele im Hotel Freizeit In

Orient-Lounge wurde zu „Auswärts“: Neue Tagungsräume im ehemaligen Veranstaltungsgebäude hat das Hotel Freizeit In eröffnet. Foto: Per Schröter

Das Göttinger Hotel Freizeit In hat seinen Tagungs- und Veranstaltungsbereich erweitert. Jetzt wurde as „Auswärts“ feierlich eröffnet.

„Das ist jetzt unser 45. Tagungsraum“, berichtete Freizeit In-Geschäftsführer Olaf Feuerstein den mehr als 100 geladenen Gästen.

Feuerstein: für Tagungen und Hochzeiten

In unmittelbarer Nähe zum eigentlichen Hotelkomplex, wo bislang die Orient-Lounge Besucher anlockte, entstand nach umfangreichen Umbau- und Modernisierungsarbeiten ein Tagungs- und Veranstaltungsort, der keine Wünsche offen lässt und vor allem durch sein modernes Interieur und seine ausgefeilte Lichttechnik besticht. „Auswärts bietet Platz für fast alle Veranstaltungen von der Tagung über die Hochzeit bis zur Weihnachtsfeier“. so Feuerstein.

Umbau Orient-Lounge

Entschlossen zu diesem Schritt habe man sich, weil die Orient-Lounge nach 17 Jahren zuletzt „nicht mehr so sexy“ gewesen sei. Im Zuge des Umbaus bekam das „Auswärts“ auch eine neue, hölzerne Fassade, die die Blicke der Menschen förmlich anzieht. „Das ging, weil Fichte durch den Borkenkäfer gerade ziemlich günstig zu kriegen ist“, scherzte Feuerstein.

209 Zimmer renoviert

Das „Auswärts“ reiht sich ein in eine Reihe von Sanierungs- und Verschönerungsarbeiten, die das inzwischen 42 Jahre alte Freizeit In wieder deutlich frischer wirken lassen. Nachdem zunächst alle 209 Zimmer renoviert und die Bäder voll saniert worden waren, wurden der Tagungsbereich auf Links gedreht und die Tennishalle für eine halbe Million Euro entkernt und erneuert.

Plan: Restaurant-Modernisierung

In einem nächsten Schritt soll das Restaurant „Baccara“ modernisiert und auf 400 Plätze erweitert werden – je 200 innen und außen.. Mehr noch: Auch der Bau eines Hotels mit 124 Zimmern sowie ein umfassendes „Facelifting“ für die Orangerie ist geplant. Nachdem Olaf Feuerstein die weitreichenden Pläne vorgestellt hatte, bildete ein Vortrag von Marc Wallert unter dem Titel „Stark durch Krisen in digitalen Zeiten“ den Auftakt zur Veranstaltungsreihe „AuswärtsBegegnungen“, die ein- bis zweimal pro Jahr im „Auswärts“ stattfinden soll.

Vortrag von Wallert

Der Göttinger Marc Wallert war vor 20 Jahren als damals 27-Jähriger mit seiner Familie von der Terrorgruppe Abu Sayyaf entführt worden und hatte die 140-tägige Geiselnahme im philippinischen Dschungel unbeschadet überstanden. In seinem Vortrag übertrug Marc Wallert seine erfolgreichen Dschungelstrategien auf die Herausforderungen der Digitalisierung in modernen Organisationen und zeigte auf, wie dort schwierige Situationen und Krisen zu bewältigen sind. (per)