Neujahrsempfang: Göttingen, die nicht ganz arme Stadt

Hielt am Dienstag beim Neujahrsempfang der Stadt Göttingen in der Lokhale die Ansprache: Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler.

Göttingen – Der für alle Bürger offene Neujahrsempfang ist die Stunde des Oberbürgermeisters, seine Gelegenheit vor vielen Menschen die Situation, den Ist-Zustand, der Stadt zu schildern, aber auch zurück- und vor allem nach vorne zu blicken. Rolf-Georg Köhler nutzt die Chance am Dienstagabend in der Lokhalle.

Dort ist schon alles gerichtet für ein sportliches Großereignis, den Sparkassen-VGH-Cup ab Donnerstag. Zum prominent und international besetzten A-Jugend-Fußballturnier werden mehr als 10.000 Zuschauer kommen. So viele sind es am Dienstagabend beim Neujahrsempfang zwar nicht, viele Gäste aber sind da, darunter natürlich die lokale Prominenz.

Dass Köhler ein sozial denkender Sozialdemokrat ist, beweist die Rede. Die Worte Miteinander, Unterstützung, Solidarität und für die Stadt tauchen immer wieder auf.

Eines stellt Köhler auch trotz der Ankündigungen der vielen Investitionen – in Summe bis 2020 von 82,5 Millionen Euro, klar: Die Finanzlage ist solide, der Haushaltsplan auch, aber „Göttingen ist nicht etwa reich; sondern wir sind nur nicht mehr ganz so arm wie früher.“

Damit tritt der Stadtchef auch überzogenen Wünschen entgegen. Seine verkündete Devise unterstreicht das: „Investieren, wo es nötig ist“, sagt der OB und meint vor allem die Sinnhaftigkeit, den – in Jahren der knappen Kassen – lange vernachlässigten Bestand wieder aufzupäppeln, ja auf Zukunftskurs zu bringen.

Als da wären: Schulen, soziale Einrichtungen, Sport, Freizeit, Kultur, Radwege und Straßen. Festgeschrieben ist das alles in einem Werk, das als Wortungetum daherkommt: Zukunftsinvestitionsprogramm (ZIVP). Ein Plan, der die kurz- bis mittelfristig anstehenden Projekte und notwendigen Kosten Stand jetzt benennt.

Teure Bauten

Stand jetzt ist ein wichtiger Hinweis, den auch Köhler nennt: Eine boomende Baubranche und galoppierende Preise lassen die Stadt finanziell an Grenzen stoßen. Denn: Kalkulationen sind fix über den Haufen geworfen.

Die Stadt dürfte das auch beim Großprojekt Sanierung Stadthalle zu spüren bekommen. Das sagt „Baufan“ Köhler nicht. Er ist froh, dass der „Kachelofen“ endlich ausgeräumt wird. Die Baustelle eine Baustelle ist.

Nerv: Straßenbaustellen

Andere (Straßen-) Baustellen nervten die Göttinger das komplette Jahr 2018: Am Innenstadtring und drumherum herrschte oft Stillstand im Verkehr. Die „Operation am offenen Herzen“, wie Köhler die Baustelle Groner Tor treffend nennt, setzte zum Schluss allen die Nerv-Krone auf. So freut sich Köhler – und gleich für viele Göttinger mit – auf die baldige Freigabe am Groner Tor. Auch dabei zeigt sich Köhler gern solidarisch.

Schulinvestitionen

Auf Zustimmung baut der OB auch bei den Bau-Investitionen in Schulen. Die gut 36 Millionen Euro bis 2023 kämen vielen Menschen zu Gute.

Köhler hofft aber, dass generell bei Planungen in die „hervorragend entwickelte städtische Bildungslandschaft“ nicht nach sozialer Herkunft und Geldbeutel getrennt wird. In Göttingen will er das „ungerechte System“ in der Bildungslandschaft durchbrechen, „der Trennung nach sozialer Herkunft entgegenwirken und diese keinesfalls befördern“.

Hainbergymnasium

So geht er auch auf die Proteste ein, die kürzlich Schüler, Lehrer und Eltern des Hainberg-Gymnasiums vor dem Rathaus kundtaten: Sie fühlen sich abgehängt, ihre Schulinfrastruktur sei total veraltet, Zusagen des Schulträgers Stadt würden nicht eingehalten. Er kündigte an: 2020 soll es im HG losgehen.

Sorgen bereitet Rolf-Georg Köhler die Wohnungsnot: Bis 2030 fehlen 5000, davon 2500 für Menschen mit wenig Einkommen bezahlbare. Die Stadt habe das erkannt, ist im Bündnis für bezahlbares Wohnen dabei, hofft auf Landesgeld und gibt bis 2021 3,5 Millionen Euro Haushaltsgeld aus.

Wohnungsbau

Gar nicht gefällt Köhler aber, das Menschen diese Notwendigkeit des Wohnungsbaus sehen, so bald aber Bagger vor der eigenen Tür anrollen, nichts mehr davon hören wollen. „Das gebaut wird, müssen alle im Ostviertel, in Weende, in Geismar oder in der Südstadt akzeptieren.“

Flüchtlingsintegration

Die Anstrengungen der Integration von Geflüchteten jedenfalls würdigt Köhler auch weiterhin. Vorbei sei diese gesamtgesellschaftliche Aufgabe aber nicht.

So dankt der Oberbürgermeister allen Ehrenamtlichen und Förderern, die ihre Stadt unterstützen, Gemeinsamkeit leben – auf dem gesamten Stadtgebiet. Das ist eben ganz im Sinne des Stadtoberhauptes Rolf-Georg Köhler.