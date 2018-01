Empfang der Industrie- und Handelskammer: Studium kann Irrweg ein

Göttingen. Die Betriebe in Südniedersachsen wollen viel früher als bisher auf Schüler als künftige Auszubildende zugehen, um dem Fachkräftemangel zu begegnen.

Dieses Thema stand im Mittelpunkt des Neujahrsempfangs der Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Göttinger Stadthalle.

Die IHK hat dazu eine Initiative gestartet, um Jugendliche über die Chancen einer betrieblichen Ausbildung zu informieren. „Schüler wie Lehrer wissen oft gar nicht, wie vielfältig das Angebot an dualen Berufsausbildungen ist“, sagte IHK-Präsident Dr. Christian Hinsch. Viele strebten standardmäßig das Abitur und anschließendes Studium an. „Dieser Weg erweist sich aber immer öfter als Irrweg“, machte Hinsch deutlich. Gleichzeitig verwies er darauf, dass die Quote der Studienabbrecher inzwischen bei etwa 30 Prozent liegt. Deshalb werden jetzt junge Lehrlinge als „Ausbildungsbotschafter“ an alle allgemeinbildenden Schulen entsandt.

Außerdem hat die IHK zwei ganz konkrete Forderungen an die Landesregierung:

• Die Berufsorientierung muss an allen allgemeinbildenden Schülen eingeführt und an ein Ankerfach gebunden werden.

• Im Anschluss an die Lehre muss die weitere berufliche Ausbildung, beispielsweise zum Industriemeister, genauso gefördert werden wie die akademische Ausbildung. „Und bitte nicht nur für bestimmte Berufszweige, sondern gleichberechtigt für alle“, forderte Hinsch.

Außerdem mahnte der IHK-Präsident den Ausbau der Infrastruktur im Bereich Verkehr, Energie und Internet an. Für den Breitbandausbau benötigt Deutschland aus seiner einen über alle politischen Ebenen und Ressorts angestimmten Gesamtplan. „Nicht jeder Haushalt benötigt sofort einen Glasfaseranschluss. Unternehmen und Mobilfunkstandorte aber schon“, so Hinsch.

Auf Landesebene kritisiert der IHK-Präsident die geplante Einführung eines zusätzlichen Feiertages. Das entspricht bei etwa 200 Arbeitstagen pro Jahr einer Reduzierung der Arbeit um 0,5 Prozent, also einer indirekten Lohnerhöhung um 0,5 Prozent, rechnete Hinsch vor.

Lob für Welcome-Center

Ein Lob gab es beim Neujahrsempfang der IHK für das Welcome-Center am Göttinger Bahnhof. Es bietet aus Sicht von IHK-Vizepräsidentin Birgitt Witter-Wirsam eine Vielzahl von Dienstleistungen für neue Mitarbeiter von Unternehmen, zum Beispiel bei der Wohnungssuche oder der Suche nach einem Job für die Lebenspartner. Die Vizepräsidentin forderte die Unternehmer auf, das Angebot des Welcome-Centers stärker zu nutzen.