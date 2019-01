Mahner Hald und eine Welt mit Perspektive

Göttingen - Mehr als 1000 Gäste kamen am Freitag zum Neujahrsempfang der Sparkasse Göttingen in die S-Arena. "Chef" Rainer Hald wies auf Umbrüche und Perspektiven hin.

Der Dauerveranstaltungsort für den Empfang, die Stadthalle ist ein langjähriger Sanierungsfall. Wohin also gehen? Nun die Verantwortlichen kamen auf die einzig wirkliche Lösung: Sparkassen-Neujahrsempfang in der Sparkassen-Arena (S-Arena). Dort begrüßte der Vorstand um Rainer Hald am Freitagabend mehr als 100 Kunden sowie prominente Gäste aus Politik, Kultur, Sport und Wirtschaft sowie Ehrenamt.

Die Sparkasse Göttingen überschreibt das kulturelle Ereignis stets mit einem Motto – diesmal „Neue Perspektiven“ und dem auf der Eintrittskarte zu lesenden Versprechen: „An diesem Abend steckt viel Neues drin.“

Neues

Neu ist – wie gesagt – der Ort. Neu ist auch der Dirigent des Göttinger Symphonie Orchesters (GSO) diesmal Gast am Pult: Jason Weaver. Und es gibt ein neues Mitglied im Vorstand der Sparkasse: Michael Birlin, der zum 1. April einsteigen wird.

Altbewährtes

Zum Standard hingegen zählt die Neujahrsansprache des Vorstandsvorsitzenden. Rainer Hald nutzt die Möglichkeit am Rednerpult stets zu einem Rück- und Ausblick, vom lokalen Geschehen bis zur Weltpolitik und dem globalen Wirtschaftsgeschehen.

Mahner

All das ist bei Hald immer auch mit einer gewissen Skepsis und kritischen, mahnenden Worten verbunden. So auch diesmal. Die Welt befinde sich im Umbruch: dafür sorgen Digitalisierung, komplexe politische Herausforderungen und die „Unberechenbarkeit vieler Staatenlenker um uns herum“. Sie setzten statt auf Gemeinsamkeit auf Egoismus, auf Alleingänge, wie in Italien, den USA oder Großbritannien. Das addiere sich zu einem „Festival nervöser Gleichzeitigkeit“. Wichtige Fixpunkte gingen so verloren.

Trump-Berater

Angst machen ihm mögliche Kollektivhaftungen im Fall vom drohenden Knock-Out für Banken – vor allem in Italien. Besonders kritisch sieht Hald den Trump-Berater Peter Navarro, den er einen „gefährlichen Ökonomen“ nennt. Die Vertreter einer auf Leistung, Fairplay und Gemeinschaft aufbauenden alten Welt müssten aufpassen „dass uns Amerikaner und Chinesen nicht den Teppich unter den Füßen wegziehen“.

Billiges Geld

Klingt pessimistisch. Ist es auch ein wenig. Aber Hald sieht auch Positives, sieht neue Wege: das gemeinsame Europa ist ein Weg. Perspektiven zu schaffen ebenfalls. Investitionen sind es natürlich für einen Banker sowieso – in schnellere und sichere Netze, in Sicherheit sowie bessere Forschung und Bildung sowie eine veraltete Infrastruktur. Billiges Geld dafür werde es weiter geben, Hald erwartet weiter Niedrigzinsen.

Wie aber schafft man neue Perspektiven: in dem man – und dafür gibt es auch in Göttingen Beispiele – mutig und mit hohem Engagement etwas zum Positiven verändern möchte. Nur müsse man die Chance erkennen und dann selber aktiv werden, gegen auftretenden Widerstände.

Göttinger Top-Forschung

In Göttingen habe sich so ein Verbundprojekt auch von Biologen und Neurologen in der Herz-Kreislauf-Forschung entwickelt, das Exzellenz-Cluster ist und Erkrankungen viel früher diagnostizieren helfen soll. „Ein Beispiel für die Innovationskraft am Göttingen Campus und der Uni-Medizin!“, lobt Hald.

Krankenhäuser

Überhaupt die Medizin: Göttinger Krankenhäuser seien top in Deutschland, dazu eine Uni, die auch ohne Exzellenz-Status durch ihre Forschung und Lehre neue Perspektiven schaffe und weiter von der Sparkasse unterstützt werde.

Prima Kooperationen

Die Bau-Projekte Sartorius-Quartier und Grüne Mitte Ebertal, wo 1500 Wohnungen frisch entstehen werden, hob der Sparkassen-Chef hervor, ebenso den Sport, wo es im Basketball prima Kooperationen von BG und ASC sowie Nachwuchsförderprojekte gebe.

Sparkasse zieht um

Seine Sparkasse jedenfalls sei im Umbruch, neues stünde an: der Umzug in die neue Zentrale am Groner Tor, die auch ein massiver Wasserschaden nur verzögern aber nicht stoppen wird, ein Neubau gegenüber mit neuem Schließfach- und Immobilien-Zentrum machen Hald Mut, ebenso seine „tollen Mitarbeiter“, mit denen er – diese Eigenwerbung sei erlaubt – Kunden auch weiter Perspektiven geben will.

Spenden

Die haben auch wieder zwei Einrichtungen, die vom Eintrittsgeld zum Neujahrsempfang profitieren: die evangelische Jugendhilfe Obernjesa und der Mittagstisch St. Michael.

Eine Geschichte

Ach ja: Eine Geschichte zum Neuen Jahr erzählt Rainer Hald auch, das ist beim Empfang nicht neu: Sie handelt von einem Betrugssystem, bei dem am Ende alle finanzielle Verlierer sind: Ähnlichkeiten mit tatsächlichen Gesellschaften sind rein zufällig. Die Sparkasse jedenfalls stehe dafür nicht. tko