Neujahrsempfang: Steigende Kosten machen der Stadt Göttingen zu schaffen

Die steigenden Kosten, insbesondere im Baubereich, machen Göttingen zu schaffen. Das wurde beim Neujahrsempfang der Stadt in der Lokhalle deutlich.

Laut Oberbürgermeister Rolf-Georg Köhler (SPD) muss die Verwaltung im laufenden Jahr etwa zehn Millionen Euro mehr ausgeben als ursprünglich geplant. Köhler hatte auch ein konkretes Beispiel mitgebracht: Die Sanierung des dritten Bauabschnitts des Neuen Rathauses direkt an der Reinhäuser Landstraße war laut Köhler vor drei Jahren mit neun Millionen Euro veranschlagt. Allein dieses Projekt wird nun gut zehn Millionen Euro kosten.

Gleichzeitig sei Göttingen aber auf dem Weg, eine digitale Stadt zu werden: So fließt Geld aus dem Digitalpakt des Bundes in die Schulen. Außerdem will die Stadt in den nächsten Wochen einen Digitalisierungsrat benennen, der diesen Bereich und die intelligente Vernetzung aller Lebens- und Wirtschaftsbereiche in der Uni-Stadt voranbringen soll. „Dieses Zukunftsthema wollen wir nicht im geheimen Kämmerlein abwickeln, sondern gemeinsam mit der Bürgerschaft erarbeiten“, kündigte Köhler.

Mit Blick auf die Innenstadt machte Köhler deutlich, dass aus seiner Sicht eine Einschränkung der Zufahrt notwendig ist. „Wenn sich die Menschen hier wohlfühlen sollen, müssen wir unberechtigte Durchfahrten verhindern“, sagte Köhler. Die Stadt erarbeitet dazu gerade ein Konzept und geht nach Darstellung des Stadtoberhaupts der Frage nach, wo versenkbare Poller dieses Ziel unterstützen können.

Köhler räumte ein, dass derzeit vieles heiß diskutiert werde. Da gehe es dann um mehr Parkplätze auf der einen Seite, um weniger Autoverkehr auf der anderen. Um Lieferzeiten für den Innenstadthandel, um Aufenthaltsqualität für Gäste und Anwohner: „Mir ist wichtig, bei all diesen Entwicklungen die Menschen, die es betrifft, mitzunehmen und sie, da wo es möglich ist, in Entscheidungsprozesse einzubeziehen“, machte Köhler deutlich.

Der Verwaltungschef sprach auch den Brandanschlag auf das Amtshaus Ende November an: „Nach wie vor bin ich fassungslos über diese Tat. Das ist nicht mein Verständnis vom Umgang miteinander. Hier wurden Grenzen überschritten.“

Während des Empfangs wurde Veronika Frels mit dem Initiativpreis der Litfin-Stiftung ausgezeichnet. Sie erhielt die Ehrung für ihren Einsatz für die Palliativarbeit. Als Vorsitzende des Fördervereins für das Palliativzentrum der Universitätsmedizin Göttingen engagiert sie sich mit anderen dafür, dass Menschen auf dem letzten Weg fürsorglich begleitet werden. „Veronika Frels trägt dazu bei, dass Kranke und Sterbende ihr letzten Stunden menschenwürdig erleben können“, lobte Rolf-Georg Köhler. bsc