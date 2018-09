Neun Wochen: Rund ums Groner Tor drohen massive Verkehrsbehinderungen

Schlüsselstelle für den Göttinger Innenstadtverkehr: Wer aus der Berliner Straße (rechts) oder der Bürgerstraße (links) auf die Groner Landstraße fahren will, muss eine weiträumige Umfahrung in Kauf nehmen. Die Verkehrsführung wird im Verlauf der neunwöchigen Bauzeit verändert werden. Aber: Es drohen Verkehrsbehinderungen. Auf dem Luftbild links oben die Wohnblöcke Groner Landstraße 9 und im Zentrum der Komplex mit dem neuen Freigeist Hotel (Mitte), künftiges Forum Wissen (rechts) und Sparkassen-Verwaltungsbau (hinten). Grafik/Luftbild: Stefan Rampfel

Göttingen. Neun Wochen wird am Groner Tor und der Groner Landstraße gebaut, unter Sperrungen und Umleitungen. Verkehrsteilnehmer müssen Geduld beweisen.

Verkehrsteilnehmer haben es in diesem Sommer nicht einfach in Göttingens Innenstadt: Oft kam es zu Behinderungen, Staus und Umwegen auf dem Weg zum Ziel. Jetzt dürfte wieder Frust aufkommen: Am Groner Tor wird es ab Montag zu neuen Regelungen und Einschränkungen kommen und das für viele Wochen.

Straßen- und Kanalbau

Dort beginnt nämlich am Montag, 24. September, die zweite Bauphase, wie die Stadt mitteilt. Grund sind Straßen- und Kanalbauarbeiten. Auf der Groner Landstraße am Groner Tor nur stadtauswärts führend Fahrspur und zwei stadteinwärts führende Fahrbahnen (eine für Links-, eine für Rechtsabbieger) eingerichtet.

Weiträumige Umfahrung

Für die ersten Arbeiten ab sofort wird die Rechtsabbiegespur von der Berliner Straße auf die Groner Landstraße am Hotel Freigeist gesperrt. Die Zufahrt in Richtung Autobahn ist also nicht möglich. Es gilt eine weiträumige Umleitung von der Godehardstraßen-Kreuzung über Godehardstraße, Bahnhofsallee, Groner Landstraße, Kasseler Landstraße.

Über Kreuzung Godehardstraße

Dafür muss die Groner Landstraße vom Knoten Berliner Straße bis Eisenbahnunterführung stadtauswärts von Donnerstag bis Samstag gesperrt werden. Linksabbieger aus der Bürgerstraße müssen ebenfalls geradeaus fahren, bis zur Kreuzung Godehardstraße, die zuvor lange eine Baustelle war.

Fußgänger und Radfahrer müssen aufpassen

Fußgänger und Radfahrer müssen besonders aufpassen, die Verkehrsführung ändert sich, sie können auch nicht überall die Kreuzung queren und sollten sich auf diese Situation flexibel einstellen. Die Stadt will je nach Baufortschritt über mögliche Änderungen informieren. (tko)