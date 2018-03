Vorlesewettbewerb: Nicolas Förster liest aus Rico und Oskar und gewinnt in Göttingen

Vorlesewettbewerb in Göttingen: Mit dabei war auch Lennart Mooe vom Grotefend-Gymnasium in Hann. Münden. Foto: Schröter

Göttingen. Der Göttinger Nicolas Förster ist der Regionalentscheids-Gewinner des regionalen Entscheids im Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels.

Der Schüler vom Felix-Klein-Gymnasium überzeugte die Jury in Göttingen mit einem Ausschnitt aus Andreas Steinhöfels „Rico, Oskar und das Vomhimmelfeld“.

17 Sechstklässler, von denen am Ende 15 zum Vorlesen im Kreishaus antraten, hatten sich für den Regionalentscheid qualifiziert. Darunter waren mit Lennart Moose (Grotefend-Gymnasium Münden), Sophie Fritzschka (Oberschule am Hohen Hagen Dransfeld) sowie der Dransfelderin Emma Eilers (Georg-Christoph-Lichtenberg-Gesamtschule Göttingen) auch drei Teilnehmer aus dem Mündener Altkreis. Wie alle anderen Teilnehmer landeten sie hinter Nicolas Förster auf Platz zwei.

Auch in diesem Schuljahr hatten sich hunderttausende lesebegeisterte Schüler der sechsten Klassen am größten bundesweiten Lesewettstreit beteiligt. In mehr als 7000 Schulen wurden im vergangenen Herbst die besten Vorleserinnen und Vorleser gekürt. Beim Regionalentscheid von Stadt und Landkreis Göttingen trafen nun die regionalen Schulsieger aufeinander.

„Die Leseförderungsaktion will Kinder ermuntern, sich mit erzählender Literatur zu beschäftigen und aus ihren Lieblingsbüchern vorzulesen“, sagt Regionalentscheids-Organisatorin Helga Steininger. Die eigenständige Buchauswahl und das Vorbereiten einer Textstelle sollen dabei zur aktiven Auseinandersetzung mit der Lektüre motivieren, Einblicke in die Vielfalt der aktuellen und klassischen Kinder- und Jugendliteratur vermitteln und zum gegenseitigen Zuhören sensibilisieren.

Die weiteren Etappen des Wettbewerbs, der seit 1959 vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisiert wird, führen die jeweiligen Sieger über den Bezirksentscheid (14. April in Wolfenbüttel) und den Landesentscheid (16. Mai in Osnabrück) zum Bundesfinale, das am 20. Juni in der Hauptstadt ausgetragen wird. Vielleicht fährt ja auch Nicolas Förster nach Berlin.