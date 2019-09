Nicolas Hotze vom MPI in Göttingen erhält Azubi-Preis

Für herausragende Leistungen während der Ausbildung verleiht die Max-Planck-Gesellschaft (MPG) jährlich den Azubi-Preis. In diesem Jahr ging er an Nicolas Hotze.

Er ist Elektroniker für Geräte und Systeme am Max-Planck-Institut (MPI) für biophysikalische Chemie und darf sich in diesem Jahr über die besondere Auszeichnung und ein Preisgeld von 750 Euro freuen.

Seit 2007 vergibt die MPG diesen Preis. Der geschäftsführende Direktor Dirk Görlich wertet den nun schon 22. vergebenen Azubi-Preis auch als Zeichen dafür, dass das Institut bei der beruflichen Ausbildung junger Menschen „Vieles richtig“ mache.

Hotze begann seine Elektronik-Ausbildung am MPI 2015 im Fachbereich Information und kommunikationstechnische Geräte. Laut Ausbilder und Werkstattleiter Frank Mayer habe sich Hotze im Laufe der Ausbildung immer weiter gesteigert, sei sehr selbstständig und engagiert und legte in der Winterprüfung 2018/2019 die beste Prüfung ab. Darüber hinaus war er bis vor Kurzem Vorsitzender der Jugend- und Auszubildendenvertretung am MPI für biophysikalische Chemie.

Hotze selbst gefällt das breit gefächerte Spektrum der Ausbildung, sagt er. Von einfachen Kabelkonfektion bis zum Entwickeln und Prüfen von Geräten sei alles dabei.

Zudem gebe es einen technischen Englischkurs. Mikrocontroller-Unterricht im IT & Elektronik Service ab dem dritten Lehrjahr habe ihm besonders viel Spaß gemacht.