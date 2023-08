Niedersachsens beliebtester Pflegeprofi kommt aus Göttingen

Auszeichnung

+ © Per Schröter Preisträger Jimmy Carpon Jr. (Mitte) wurde von Niedersachsens Gesundheitsminister Dr. Andreas Phillippi (rechts) und PKV-Direktor Dr. Florian Reuter geehrt. © Per Schröter

Jimmy Carpon Jr. von der Uni-Medizin aus Göttingen ist landesweit der beliebteste Pflegeprofi. Nun hat er auch Chancen auf den Bundestitel.

Göttingen – Jimmy Carpon Jr. hat die Wahl zu Niedersachsens beliebtestem Pflegeprofi gewonnen. Der von den Philippinen stammende Praxisanleiter für die internationalen Pflegefachpersonen beim Pflege- und Pflegefunktionsdienst der Universitätsmedizin Göttingen (UMG) wurde am Freitag im Rahmen einer Feierstunde geehrt.

Praxisanleiter der Uni-Medizin in Göttingen ist Niedersachsens beliebtester Pflegeprofi

Nun überreichten ihm der niedersächsischen Sozial-, Arbeits- und Gesundheitsminister Dr. Andreas Phillippi sowie Dr. Florian Reuter, dem Direktor des Verbandes der Privaten Krankenkassen (PKV), eine Urkunde und einen großen Blumenstrauß. „Diese Auszeichnung ist nicht nur für mich, sondern auch für meine Familie in den Philippinen und für alle Pflegefachkräfte hier an der UMG“, betonte der Preisträger.

Deutschlands beliebteste Pflegeprofis Im Jahr 2017 wurden „Deutschlands beliebteste Pflegeprofis“ erstmals ausgezeichnet. Der Verband der Privaten Krankenversicherung e.V. (PKV-Verband) hatte den Wettbewerb ins Leben gerufen, um darauf aufmerksam machen, wie wichtig eine gute Pflege ist. Das gelte damals wie heute, und zwar für die Betroffenen wie auch für das gesamte Gesundheitssystem, heißt es auf der Website des Wettbewerbs. Schirmherrin des Pflegeprofi-Wettbewerbs ist die Bevollmächtigte der Bundesregierung für Pflege, Claudia Moll. Die gelernte Altenpflegerin übt das Amt seit Januar 2022 aus und ist in ihrer Funktion überparteiliche Ansprechpartnerin für alle in der Pflege Beteiligten. Die Macher des Wettbewerbs wollen die vielen verschiedenen Gesichter der Pflege zeigen – und wie herausfordernd, aber auch wie erfüllend viele Pflegeprofis ihren Beruf erleben. Für die medizinische wie emotionale Unterstützung von Erkrankten wie Pflegebedürftigen kommt es auf Know-how sowie Feingefühl und Organisationstalent ebenso an wie auf Tatkraft und Belastbarkeit. Der Wettbewerb soll daher auch Einblicke in das anspruchsvolle Berufsbild der Pflege ermöglichen. Das Profil von Jimmy Carpon Jr. gibt es hier. (mzi)

Bei dem bundesweiten Wettbewerb, den die PKV 2017 ins Leben gerufen hatte und in diesem zum vierten Mal veranstaltet, waren in Niedersachsen 141 Pflegepersonen von Patienten, Angehörigen, Freunden und Kollegen nominiert worden.

Von den insgesamt rund 7.000 abgegebenen Stimmen entfielen 800 (und damit mehr als zehn Prozent) auf Jimmy Carpon Jr. „Das ist ein absolut beeindruckendes Ergebnis für einen ganz besonders würdigen Preisträger“, betonte Dr. Florian Reuter. „Sie sind mit Leidenschaft dabei und in der Lage, andere Pflegekräfte mitzuziehen und zu motivieren“, lobte der PKV-Direktor den Wettbewerbssieger.

Jimmy Carpons Aufgabe an der UMG ist es, die internationalen Pflegefachkräfte im Uniklinikum einzuarbeiten sowie ihnen bei der beruflichen und sozialen Integration zu helfen. „Pflegefachkraft ist ein toller Job, wenn man das Herz dafür hat“, sagt er.

Es sei für ihn eine Frage der Mentalität, denn man müsse sich umfassend um die Kranken wie um deren Familienangehörige kümmern wollen und sie nicht nur fachlich betreuen. „Der persönliche Kontakt mit den Menschen ist für mich das Schönste“, betont Carpon.

„Wir sind sehr froh, dass Jimmy Carpon bei uns ist“, sagte UMG-Pflegedirektorin Helle Dokken. „Wir wollen nicht nur, dass internationale Pflegefachpersonen zu uns kommen, sondern dass sie auch bei uns bleiben – am Besten bis zur Rente!“

UMG-Vorstand lobt Leidenschaft und positive Art des Göttinger „Pflegeprofis“ Jimmy Carpon

Jimmy Carpon leiste genau dazu einen großen Beitrag, indem er sich mit seiner ganzen Begeisterung um die neuen Kolleginnen und Kollegen kümmere und sie in die Pflege und in den Stationsalltag einführe. „Für uns ist Jimmy Carpon ein Glücksfall“, betonte auch UMG-Vorstand Prof. Lorenz Trümper.

„Mit seiner Leidenschaft und seiner positiven Art ist er ein Vorbild in seinem Beruf.“ Daher überrasche es ihn nicht, dass er von so seiner Kollegen als „beliebtester Pflegeprofi“ gewählt wurde.

„Beliebtester Pflegeprofi: Abstimmung zum Bundesentscheid startet im Oktober

„Dieser Wettbewerb ist eine tolle Idee und Jimmy Carpon ein würdiger Sieger“, lobte Dr. Andreas Phillippi. Er finde es „großartig“, dass sich der Preisträger mit seinem Wissen und seiner Empathie dafür einsetzt, Pflegefachkräfte aus dem Ausland durch die erste Zeit in Deutschland zu führen und ihnen bei der Eingewöhnung zu helfen.

„Sie sind der erste Mann in Niedersachsen und unsere Hoffnung in Berlin“, sagte der Minister. Dort wird Ende des Jahres der Sieger des Bundeswettbewerbs „Deutschlands bester Pflegeprofi“ gekürt, für den sich Carpon als Landessieger automatisch qualifiziert hat. Alle Interessierten können ab dem 1. Oktober auf pflegeprofis.de dafür ihre Stimme abgeben. (Per Schröter)