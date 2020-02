Niedersächsische Justiz klagt über massiven Personalmangel an Gerichten

Göttingen – In der niedersächsischen Justiz sind zurzeit 523 Stellen nichtbesetzt. Das beklagte die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft der niedersächsischen Justizfachverbände, Angela Teubert-Soehring, bei einer Tagung des Verbandes in einem Göttinger Hotel.

Der Personalmangel könnte sich noch verstärken, wenn nicht gegengesteuert werde. Denn in den kommenden Jahren würden rund ein Viertel der Bediensteten in den Ruhestand wechseln. Außerdem würden zunehmend Verwaltungsangestellte abwandern, beispielsweise zum Zoll, weil Bundesbehörden besser als das Land zahlten.

Die Arbeitsgemeinschaft anerkannte zwar, dass das Land in den vergangenen Jahren vermehrt Menschen in den Justizeinrichtungen eingestellt habe.

So seien seit 2018 321 Stellen neu geschaffen worden. Doch das reicht nicht aus. So fehlten zurzeit 128 Zivil- und Strafrichter, 38 Verwaltungsrichter, 17 Sozialrichter und 69 Staatsanwälte. Im Strafvollzug seien rund 200 Stellen vakant.

Darüber hinaus fordert die Arbeitsgemeinschaft eine bessere Besoldung, die Wiedereinführung des Weihnachtsgeldes und eine Verkürzung der Zeiten bis zur nächsten Beförderung. Außerdem müsse der Dienst in den Reihen der Justiz familienfreundlicher gestaltet werden, etwa mit Kinderbetreuungseinrichtungen an den großen Standorten der Justiz in Hannover und Braunschweig.

Kritisch angemerkt, wurde, dass die Zahl der bundesweit rund 50000 Ersatzfreiheitsstrafen für Geldstrafen viel zu hoch sei und zu viel Personal binde. Ein Lösungsansatz könne das Abarbeiten von Geldstrafen sein. „Da ist noch sehr viel Luft“, sagt ein Teilnehmer der Tagung. zhp

