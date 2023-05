Niklas Kahl aus Osterode beim ESC: „Für viele ein wahres Lebensgefühl“

Von: Thomas Kopietz

Teilen

Harte Rocker wandeln auf großen Fußspuren: Die deutsche Band „Lord of the Lost“ tritt beim Eurovision Song Contest (ESC) an. In Liverpool fanden die Jungs sogar noch Zeit, eine Tour auf den Spuren der Beatles zu unternehmen. Links Schlagzeuger Niklas Karl, der aus Osterode am Harz stammt. © Peter Kneffel/dpa

Beim Eurovision Song Contest ist am Samstag ein Teilnehmer aus Osterode im Landkreis Göttingen dabei. Niklas Kahl trommelt für Deutschland.

Göttingen/Liverpool – Niklas Kahl kommt aus Osterode (Landkreis Göttingen) und trommelt am Samstag in der Rock-Band „Lord of he Lost“ für Deutschland beim Eurovision Song Contest (ESC). Wir sprachen mit ihm kurz vor dem großen Auftritt.

Niklas, der ESC-Countdown läuft – seid Ihr schon mental im Tunnel?

Die Proben sind durch und wir bestmöglich vorbereitet. Aktuell freuen wir uns einfach auf die Show. Bis dahin haben wir aber noch einige Termine auf der Uhr. Die generelle Gemütslage: gestresst, aber super-happy; müde, aber total gehyped. Das beschreibt unser aller Gemüt momentan am Besten.

War es für Dich ein Traum, beim ESC anzutreten?

Nein, ein expliziter Traum war das nie. Zumindest war es nichts, worauf ich akribisch hingearbeitet hätte. Der ESC war früher, bis ich ihn irgendwann ein bisschen aus den Augen verloren habe, immer ein jährliches Event; einer dieser Abende, an denen man länger aufbleiben durfte – ähnlich wie bei „Wetten dass“ (lacht.).

Spürt Ihr dieses gewisse Etwas, das ESC-Feeling?

Was mir, und uns allen, wirklich erst bewusst geworden ist, als wir beim Vorentscheid in diese Welt hineingeschnuppert haben: Der ESC ist sehr viel mehr als nur diese einmal im Jahr stattfindende Show, dieser Contest. Für sehr viele Menschen ist der ESC ein wahres Lebensgefühl. Es ist schwierig, zu beschreiben, was hier um den ESC geschieht. Fakt ist: Nirgendwo auf der Welt – in keinem Land, keiner Szene, auf keinem Konzert, keinem Festival – habe ich jemals so viel Toleranz und Positivität erlebt, wie hier. Das ist wirklich beeindruckend und ein Beispiel für die gesamte Welt.

Samstag zählt es. Wie lief die Vorbereitung?

Wir waren bis vor einigen Tagen noch in Süd-Amerika auf Tour – in Mexiko, Argentinien, Chile und Brasilien. Das war im Endeffekt eine wunderbare Einstimmung auf das, was danach kam und auf das, was wir jetzt erleben. Wir hatten fünf großartige Konzerte dort und sind dann mit nur einem Tag Zwischenstopp zu Hause direkt nach Liverpool gereist.

Geriet dadurch der ESC in den Hintergrund? Oder habt Ihr schon am Auftritt, an Licht, Kostümen und der Choreo gearbeitet?

Seit wir den Vorentscheid gewonnen haben, waren wir mit den Vorbereitungen für den ESC beschäftigt. Wir haben mit unserem Kreativdirektor die Bühnenaufbauten und die Show geplant, uns um die Logistik der Instrumente nach Liverpool gekümmert und sehr viel Presse-Arbeit gemacht.

War der Sieg beim Vorentscheid eher Ergebnis eines Musik-Trendwechsels, oder harter Arbeit und Fan-Unterstützung.

Wir hatten nicht mit einem Sieg im Vorentscheid gerechnet. Das kam tatsächlich überraschend. Wir sind davon ausgegangen, dass Ikke Hüftgold das Rennen macht. Er hat eine sehr viel größere Reichweite, als wir. Aber scheinbar konnte er nicht all seine Fans mobilisieren, für ihn anzurufen. Unsere Fans hingegen haben unglaubliches geleistet und uns damit das Ticket für Liverpool gesichert. Von einem Trendwechsel in der Musik würde ich nicht sprechen. Aber die Verantwortlichen zeigten sich etwas mutiger, als zuvor und wählten für den Vorentscheid eine Vielfalt an Bands aus. Lord Of The Lost ist eine organisch über fast 15 Jahre gewachsene Band; das ist auch Arbeit.

Wie ist es, quasi für ein ganzes Land, eine Musiknation anzutreten?

Ich sehe das ein bisschen zwiegespalten. Es ist natürlich toll, dass wir ausgewählt wurden, für Deutschland anzutreten. Andererseits finde ich, dass ‘Musik‘ und ‘Wettbewerb‘ gar nicht mal so gut zusammenpassen. Musik ist Geschmackssache und damit nicht messbar. Und Musik ist ja auch etwas, das man gemeinsam miteinander macht und nicht gegeneinander. (Länder-)Grenzen sind menschengemacht und Musik ist etwas Verbindendes; das diesjährige Motto des ESC ist auch „United by Music“.

Beim ESC wird aber gerade das Gemeinsame gelebt – auch in Liverpool..

Ja. Wir sind alle gerade hier in Liverpool, um eine tolle und unvergessliche Zeit miteinander zu verbringen und unsere Musik darzubieten. Am Ende wird dann noch ein Gewinner gekürt. Wie wir abschneiden werden wir sehen, aber sollte das Ding für Deutschland auch diesmal in die Hose gehen, was ich nicht hoffe und wogegen wir unser Bestes geben, sage ich mal: Die Fallhöhe ist gering.

Wie viele Freunde, Familienmitglieder werden Euch begleiten?

Es kommen ein paar unserer engsten Kollegen und Freunde, aber leider nicht so viel Familie. Meine Cousine kommt mit ihrem Mann, der Rest bleibt aus unterschiedlichen Gründen zu Hause. Dort gibt es aber glücklicherweise mit einem Public Viewing in der Wartbergschule Osterode eine schöne Alternative.

Was passiert vor dem Auftritt, gibt es Rituale?

Normalerweise nehmen wir uns Zeit, um unser Make Up zu machen, Musik zu hören und Partystimmung aufkommen zu lassen. Hier kümmern sich Make-Up-Artists um uns: Wir werden geschminkt und chic gemacht. Kurz vor dem Auftritt – und das lassen wir uns auch nicht nehmen – kommen wir zu fünft zusammen, schließen einen Kreis und schwören uns mit einer kleinen Ansprache unseres Bassisten ein.

Nun Dein Tipp...

Meine Favoriten sind die Australier von Voyager. Deren Sänger stammt aus Buchholz in der Nordheide und hat eine Verbindung nach Hahnenklee in den Harz – sowie Alessandra, die für Norwegen antritt. Ich würde mich für uns über eine gute Platzierung im oberen Mittelfeld sehr freuen! /Thomas Kopietz)