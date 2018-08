Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk liest und zeigt Fotos in Göttingen

Göttingen. Den Machern des Literaturherbstes ist ein Coup gelungen: Während des Festivals wird der türkische Autor und Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk zu Gast sein.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan kommt am 28. und 29. September zu einem Staatsbesuch nach Berlin – zwei Wochen später präsentiert der Göttinger Literaturherbst (12. bis 21. Oktober) einen Gegenpol: Der Literaturnobelpreisträger von 2006, Orhan Pamuk, wird exklusiv in diesem Jahr in der Uni-Stadt auftreten. Das ist eine Sensation, denn Pamuk für Lesungen zu bekommen, ist fast unmöglich. Geschafft hat es Literaturherbst-Geschäftsführer Johannes Peter Herberhold mit Zähigkeit und dem Kontakt zum Göttinger Verleger Gerhard Steidl. Der hat den prächtigen Fotoband „Balkon“ mit Bildern von Pamuk über Istanbul herausgegeben. Sie werden auch ab 13. Oktober im Göttinger Günter-Grass-Archiv zu sehen sein.

Wie Herberhold gegenüber unserer Zeitung sagte, habe das Auswärtige Amt ein großes Interesse daran, dass Erdogan-Kritiker Pamuk in Göttingen lesen und sprechen wird.

Der Göttinger Literaturherbst bietet an zehn Tagen 70 Veranstaltungen – viele davon in der Region. Der Vorverkauf läuft ab heute.