Noch eine Wahl: Göttingen sucht Nachfolgerin für Gänseliesel Jasmin Grube

+ Die drei Erstplatzierten 2016: Jasmin Grube (Mitte) wurde zum neuen Göttinger Gänseliesel gewählt. Ihre Stellvertreterinnen sind Sabrina Hille (rechts) und Anna Lina Brandt. Sonntag wird die Nachfolgerin von Jasmin gewählt. Archivfoto: Rampfel/nh

Göttingen. In der Uni-Stadt öffnen zum Gänselieselfest am Sonntag die Geschäfte von 13 bis 18 Uhr. Bereits Samstag startet die Göttinger-Genuss-Meile am Alten Rathaus.