Insel-Dialog auf dem Festland

Peter MlodochKorrespondent in Hannover

Hannover - Klimapolitik, Abschiebungen, Gespräche und ein skurriler Streit - Peter Mlodoch berichtet aus Hannover.

Es ist mittlerweile eine feste Institution. Zum vierten Mal seit 2016 fand nun der Insel-Dialog statt – und zum vierten Mal nicht auf einer der ostfriesischen Inseln, um deren Belange es doch gehen soll. Bürgermeister, Landräte, die Landtagsabgeordneten Meta Janssen-Kucz (Grüne), Matthias Arends (SPD), Hillgriet Eilers (FDP) sowie Vertreter aus Hafenwirtschaft, Reedereien und Wirtschafts- und Innenministerium trafen sich diesmal in Oldenburg.

In den Jahren zuvor waren Norddeich, Wilhelmshaven und Wittmund die Dialog-Orte. „Das Land lädt der unkomplizierteren Planung halber aufs Festland ein“, erklärte ein Sprecher von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann mit Blick auf die recht mühseligen Fährverbindungen. „Aber selbstverständlich stehen dort die Inseln im Mittelpunkt.“

Klimaziele

Selbstbewusst präsentierte die junge Grünen-Abgeordnete Imke Byl den Entwurf für ein neues Klimaschutzgesetz in Niedersachsen. Das Paragrafenwerk der größten Oppositionsfraktion enthält klare Zeitziele für die Reduzierung von Treibhausemissionen und viele konkrete Vorgaben für Gebäude, Verkehr und Landwirtschaft. Opposition?

„Das ist ein Regierungsentwurf“, tönte die umweltpolitische Sprecherin voller Inbrunst. „Wir hoffen, dass die GroKo jetzt bei uns abschreibt.“ Der Seitenhieb auf das SPD/CDU-Regierungsbündnis saß: Deren rot-schwarzer Entwurf war zuvor wegen interner Querelen geplatzt und wartet jetzt auf einen neuen Anlauf.

Abschiebungen

Keine Neuigkeiten bedeuten oft etwas Positives. „Wenn man nichts hört, ist das doch ein gutes Zeichen“, erklärte eine Sprecherin von Innenminister Boris Pistorius (SPD), als sie einen aktuellen Stand von missglückten Abschiebungen ausreisepflichtiger Ausländern liefern sollte. Dort seien derzeit keine Probleme bekannt, wollte sie damit sagen. Allerdings ist ihr eigenes Ressort das beste Beispiel, dass der Spruch nicht immer zutrifft: Keine Nachrichten über die bei der Polizei Celle verschwundene Maschinenpistole sind alles andere als ein gutes Zeichen.

Bizarrer Streit

Ein bizarrer Streit beschäftigte das Arbeitsgericht Hannover. Weil er sich im Programmheft nicht ins rechte Licht gerückt sah, hatte ein Bratschist des Opernorchesters seinen Arbeitgeber, das Niedersächsische Staatstheater Hannover, auf Schmerzensgeld von 2500 bis 5000 Euro verklagt.

Der Mann war zusammen mit Musikerkollegen in einem Gruppenfoto für die Ankündigung des 2. Sinfoniekonzerts von Anton Bruckner zu sehen. Dieses Bild habe ihm der der Fotograf – anders als in den Vorjahren – nicht vor Veröffentlichung zur Billigung vorgelegt, daher sei er in seinen Persönlichkeitsrechten verletzt, argumentierte der Streicher.

Doch beim Prozesstermin ließ er sich nicht blicken; also wies das Gericht seine Klage per Versäumnisurteil ab. ymp