Nur die Erfahrung fehlt Eintracht Northeim noch

Northeim. Eine ungeplante Pause mussten die Fußballer der SVG Göttingen einlegen. Das für den frühen Samstagmittag angesetzte Auswärtsspiel des Schlusslichts bei TB Uphusen fiel den starken Regenfällen zum Opfer.

Göttingens Fußballfachwart Thorsten Tunkel machte deshalb einen Abstecher ins Northeimer Gustav-Wegner-Stadion, sah dort die 1:2 (0:1)-Niederlage von Eintracht Northeim gegen den 1. FC Wunstorf.

„Guten Oberligafußball schauen“, war Tunkels Ziel, attestierte beiden Teams zur Halbzeit aber, „nicht gerade ein Feuerwerk“ abgeliefert zu haben. In der Tat neutralisierten sich beide Teams in der ersten Hälfte. Ein paar Distanzschüsse auf beiden Seiten, doch ernsthaft geprüft wurden beide Torhüter nicht. Bis zum Strafstoß für Wunstorf in der 43. Minute. „Wir haben bis dahin nicht schlecht gespielt. Der Elfer war unglücklich. Den kann man geben, muss man aber nicht“, sagte Northeims Mittelfeldspieler Carim Blötz über das 0:1 von Aycicek.

Nach dem Blitzstart und dem Ausgleich durch Nils Hillemann (51.) hatte Eintracht das Spiel im Griff. Doch mit zunehmender Spielzeit setzte sich der Siegeswille der Gäste durch. Auf das 1:2 durch Scheffler (81.) hatte die Eintracht keine Antwort mehr. „Am Ende noch einmal die Wende zu schaffen, ist gegen so eine Mannschaft schwer“, meinte Blötz.

Robuste Wunstorfer Spielweise

Auffallend aber, dass sich die Gäste bereits in der ersten Hälfte mit einigen körperbetonten Einlagen und Fouls Respekt verschafften. „Wir haben versucht, dagegenzuhalten. Das sah von außen vielleicht anders aus“, sagte Blötz. Für Christian Horst ist genau dieses Manko wenig verwunderlich. „Wir haben einige Stammspieler, die spielen ihre erste Oberligasaison. Das ist der Nachteil, wenn man eine junge Mannschaft hat“, erklärte der Northeimer Kapitän, der aber auch an andere Partien erinnerte. „Das Hinspiel in Wunstorf haben wir mit 3:1 gewonnen. Damals haben wir dort genau so gespielt, wie Wunstorf am Sonntag bei uns.“

Angesichts von drei sieglosen Partien in Folge mit nur einem Punkt geht es nun darum, einen würdigen Abschluss zu finden. „Von der Qualität her sind wir besser als nur ein Mittelfeldteam. Wir werden die Serie nicht einfach abschenken“, versprach Horst. Zumal es auch um die Zukunft der Spieler geht. Lose Gespräche wurden bereits geführt, auch mit dem Abwehrchef. „Ich fühle mich hier sehr wohl. Und wir haben eine super Truppe. Erfahrung fehlt uns noch, aber daran arbeiten wir.“

SVG verlängert Verträge

Die Göttinger SVG war wegen der frühzeitigen Absage der Partie beim TB Uphusen spielfrei, muss aber am Mittwoch um 18.30 Uhr im nächsten Nachholspiel gegen den MTV Gifhorn ran. Zuvor machten die Schwarz-Weißen die ersten Personal-Entscheidungen für kommende Saison klar. Mit Torwart Dennis Henze (20), Janek Brandt (22), Mathis Ernst (20), Yannick Hogreve (20), Ole Grams (22), Jonas Grüneklee (19, Sohn vom neuen SVG-Vorsitzenden Thomas Grüneklee) und Amin Al-Debek (20) wurden die Verträge um ein weiteres Jahr verlängert. Der neue Trainer Dennis Erkner wird eine sehr junge Mannschaft zur Verfügung haben – wohl in der Landesliga.