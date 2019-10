O-Phasen an der Uni: Nicht bei allen Erstis gibt es Alkohol

Meret Marlow (Mitte) verschafft sich Gehör auf dem Waageplatz: Mithilfe eines Megafons teilt sie die Geografie-Erstsemester in Gruppen für das Geocaching auf.

Für die Studienanfänger an der Uni Göttingen beginnt in dieser Woche ein neuer Lebensabschnitt. Zum Einstieg werden die Orientierungsphasen (O-Phasen) angeboten.

Noch vor einigen Jahren gab es dabei Probleme mit dem Alkohol. Auch wenn immer noch einige Erstsemester vor allem abends laut grölend durch die Stadt ziehen, spielt der Alkohol inzwischen nicht mehr die Hauptrolle.

Die O-Phasen sollen den Start ins Studium erleichtern. Zum Programm gehören Infos zum Ablauf des gewählten Studiums und geselliges Miteinander. Jede Fakultät hat ihre eigene O-Phase. Organisiert wird sie von studentischen Tutoren – meist Studenten höherer Semester. Obligatorisch sind eine Kneipentour und die Stadtrallye.

Treffpunkt Waageplatz

Am Göttinger Waageplatz wimmelt es von Erstsemestern. Eine Gruppe angehender Psychologie-Studenten beansprucht die Brücke für sich. Sie spielen das Eisschollen-Spiel. Auf leeren, umgedrehten Bierkästen stehend, müssen sie die Brücke überqueren – ohne den Boden zu berühren. In der Mitte gibt’s einen Schluck Bier.

Lilly Josephine Quirbach ist Ersti. Das Psychologie-Studium hat die 20-Jährige von Mainz nach Göttingen geführt. Niemand werde gezwungen, Alkohol zu konsumieren. „Wir haben auch jemand in der Gruppe, der gar nichts trinkt“, sagt sie. Als Alternativen zum Bier stehen Wasser und Limonade bereit.

Bei den Molekular Medizinern wird auch mal der ein oder andere „Kurze“ getrunken, aber auch Säfte werden angeboten. Zu den Spielen bei der Stadtrallye für die Erstsemester gehört beispielsweise das Bobby-Car-Rennen „Drink and Drive“.

Dabei achten die Mitglieder des O-Phasen Teams darauf, dass der Alkoholkonsum nicht ausartet. „Wenn es ihnen nicht gut geht, kriegen sie nichts mehr“, sagt Lisa – ihr Nachname soll nicht genannt werden.

Spaß auch ohne Alkohol

Auch die Erstsemester im Studiengang Geografie haben sich am Brunnen auf dem Waagenplatz versammelt. Von dort brechen sie in kleinen Gruppen zum Geocaching auf. Koordinaten, die sie mit dem Handy auslesen, führen sie zu unterschiedlichen Station. So lernen die Neulinge die Stadt und ihre Kommilitonen kennen.

Das Besondere bei den Geografie-Studenten: Alkohol gibt es keinen. Und das ist nicht erst seit heute so. „Letztes Jahr hatten wir auch keinen Alkohol“, sagt Jörn Stadtleber, damals Ersti, jetzt im dritten Semester. „Die Spiele sind zum Kennenlernen da, nicht zum Trinken“, sagt Merle Marlow von der Fachgruppe Geografie, die sich an der Organisation der O-Phase beteiligt.

Um sich Gehör zu verschaffen, spricht Marlow in ein Megafon. In Gruppen eingeteilt, und mit den ersten Koordinaten versorgt, machen sich die Studienanfänger auf zur ersten Station.

Erstis lernen die Stadt kennen

Rund 20 Betreuer kümmern sich um die 203 Geografie-Erstis. Zwei von ihnen sind Paul Höhn und Tristan Lux – beide im siebten Bachelor-Semester. An ihrer Station bekommen die Erstsemester einen Plastikbecher. Diesen müssen sie mit dem Mund halten. In einen wird Wasser gefüllt, das dann der Reihe nach weitergereicht wird.

+ Die Geocaching-Tour ist verbunden mit lustigen Spielen: An einer Station warten Paul Höhn (von links) und Tristan Lux auf die Geografie-Erstsemester. © Christina Zapf

Der Becher darf dabei weiterhin nur mit dem Mund gehalten werden. Schnell müssen sie sein und möglichst viel Wasser soll im letzten Becher ankommen. Dafür sind ganz schöne Verrenkungen notwendig. Nach einigen Anfangsschwierigkeiten, die für einige Lachanfälle – mit einem Becher im Mund nicht unbedingt ideal – bei den Neulingen sorgen, haben alle den Dreh raus.

Alkoholexzesse beschädigten Ruf

Alkoholexzesse in der Vergangenheit hatten den Ruf der O-Phasen vor einigen Jahren in Göttingen etwas beschädigt. 2012 waren fast ein Dutzend Studenten mit Alkoholvergiftungen ins Krankenhaus gebracht worden. Um solche Fälle künftig zu verhindern, steht das Präsidium laut Uni-Pressesprecher Romas Bielke mit den Fakultäten, den Fachschaften und dem Allgemeinen Studierenden Ausschuss (AStA) im engen Kontakt.

Dabei sollte laut Bielke aber nicht vergessen werden, dass es sich bei den allermeisten Studierenden um Erwachsene mit entsprechenden Selbstbestimmungsrechten handelt. Bei den Geografie-Studenten funktioniert es: „Die Fakultät ist streng. Wir dürfen keine Leute motivieren Alkohol zu trinken“, sagt Tristan Lux.

Übermäßigen Alkoholkonsum verhindern

Alexander Schildwach, Organisator der wirtschaftswissenschaftlichen O-Phase sagt: „Bei uns geht es darum, den Erstsemestern die Chance zu bieten, sich ein erstes soziales Netz in der neuen Umgebung aufzubauen.“ Dass Alkohol konsumiert wird, sei jedoch allen bewusst. Deshalb würden die Tutoren im Vorfeld sensibilisiert, auf gegebenenfalls übermäßigen Alkoholkonsum ihrer „Schäfchen“ zu achten und ihnen Grenzen zu setzen.

„So betonen wir zum Beispiel direkt zu Beginn unserer O-Phase, dass man bei uns ohne Alkohol genau so viel Spaß haben kann wie mit“, sagt Schildwach.

Mehr als 30.000 Studierende an der Uni Göttingen

Im vergangenen Wintersemester waren über 31.300 Studierende an der Uni Göttingen eingeschrieben. Für das Wintersemester 2019/2020 rechnet Pressesprecher Roman Bielke mit einer Gesamtzahl in ähnlicher Größenordnung. 37 Studiengänge sind für das Wintersemester 2019/20 zulassungsbeschränkt. Für sie gingen bis zum 15. Juli mehr als 13 000 Bewerbungen ein. Mit Blick auf diese Studiengänge waren dies durchschnittlich 4,3 Bewerbungen pro Platz.

Die meisten Bewerbungen gingen für die Bachelorstudiengänge Psychologie (1948), Betriebswirtschaftslehre (1330) und Biologie (507) sowie für den Staatsexamensstudiengang Rechtswissenschaften (1521) ein.